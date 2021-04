Sur le terrain, le Biarritz Olympique, troisième du classement de Pro D2, est assuré de disputer les phases finales et à trois journées de la fin de la saison régulière, se retrouve en bonne position pour disputer un barrage à domicile. En coulisses, les dirigeants du club basque ont réalisé une très belle opération puisqu’on a récemment appris que le trois-quarts centre Francis Saili avait prolongé l’aventure avec les rouge et blanc.

Selon nos informations, le All Black (2 sélections en 2013), déjà sous contrat jusqu’en 2022, a prolongé son bail pour deux ans supplémentaires et sera ainsi lié avec le BO jusqu’en 2024. D’évidence, c’est un gros coup réalisé par le Biarritz Olympique, tant les performances du trois-quarts centre ont été impressionnantes cette année.

Un des meilleurs joueurs de Pro D2

Arrivé l’été dernier sur la Côte Basque, Francis Saili est rapidement devenu un des meilleurs joueurs de Pro D2. Cette saison, il a été aligné à 21 reprises par Nicolas Nadau et Shaun Sowerby (21 titularisations) et a inscrit cinq essais.

Derrière Steeve Barry (1873 minutes) et le capitaine Steffon Armitage (1781), il est le troisième joueur le plus utilisé par le staff rouge et blanc, avec 1619 minutes disputées. Puissant et habile ballon en main, gros défenseur, doté d’un pied gauche précis, il est une des attractions de Pro D2 et un des dangers offensifs du BO.

Champion du Monde junior avec les Baby Blacks en 2011, Saili va donc s’inscrire sur la durée au Biarritz Olympique, où il se plaît et avec qui il a l’ambition de monter en Top 14. Dès cette année ? Réponse dans quelques semaines…