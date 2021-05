Le 7 mai dernier, Luka Azariashvili avait dû quitter ses coéquipiers en boitant, après une demi-heure de jeu, à Angoulême. Le staff du BO pensait alors à une grosse entorse à la cheville et espérait pouvoir récupérer son jeune joueur pour le barrage ou une éventuelle demi-finale, en cas de qualification. Le club basque devra finalement faire sans son pilier géorgien. En effet, celui-ci souffre d’une lésion du ligament péronéo-tibial ainsi que d’une lésion de la membrane interosseuse et va devoir subir une intervention chirurgicale.

C’est évidemment un coup dur pour les Rouge et Blanc, car Azariashvili (21 ans), s’était imposé comme un joueur important de la mêlée biarrote cette saison (21 matchs, 12 titularisations). Le BO, déjà handicapé par l’absence d'un autre droitier (Giorgi Nutsubidze, touché à l’épaule et au mollet) devra composer avec deux piliers droits pour les phases finales (Guy Millar et Vakhtangi Akhobadze).