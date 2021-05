Oyonnax - Colomiers

Premier des deux barrages à se jouer, celui entre Oyonnax et Colomiers. Les Hauts-Bugistes restent sur une série de cinq victoires en autant de matchs pour finir la phase régulière et s'avancent avec un maximum de confiance. Au contraire, les Hauts-Garonnais sortent d'une période très compliquée à cause de l'épidémie de covid, qui a contaminé au moins 7 membres de l'équipe. Les Columérins n'ont pas pu jouer leur dernier match de saison régulière à Mont de Marsan et sont remplis de doutes quant à leurs capacités physiques avant le barrage. Avantage Oyonnax donc.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2845 vote(s) Oyonnax Match nul Colomiers

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Biarritz - Grenoble

Qui rejoindra Vannes en demi-finale de Pro D2 ? C'est la question autour de laquelle est construite ce Biarritz - Grenoble alléchant. D'un côté, les Biarrots, troisièmes du championnat, s'affichent comme un des favoris à l'accession en Top 14 en cette fin de saison. Performant tout au long de la saison, le BO a profité de cette fin de phase régulière pour préparer les phases finales. Grenoble s'est lui arraché pour finir parmi les six premiers. Les Isérois, auteurs d'une seconde partie de saison canon, pourront compter sur des joueurs de talents, comme le meilleur marqueur de Pro D2, Ange Capuozzo.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3211 vote(s) Biarritz Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Biarritz