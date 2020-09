L'été mouvementé, avec un vrai-faux rachat émirati, a sans doute perturbé l'ASBH et les Héraultais chercheront à retrouver des couleurs face à une équipe pas vraiment au mieux. Les Grenoblois n'ont en effet plus gagné depuis la première journée. Une défaite à Aurillac et un nul devant Montauban plus tard, le FCGR a aussi un besoin impératif de points. Dans les autres rencontres de la 4e journée, Provence Rugby, surprenant leader, se déplace sur le terrain d'Oyonnax, ambitieux 3e du classement, tandis que Biarritz va à Rouen, la lanterne rouge. Enfin, dimanche, Carcassonne reçoit Perpignan pour un "derby" entre équipes mal classées.

Programme de la 4e journée de Pro D2 disputée jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Jeudi

Béziers - Grenoble à 20h45

Vendredi

Montauban - Aurillac à 19h

Nevers - Soyaux Angoulême à 19h

Oyonnax - Provence Rugby à 19h

Rouen - Biarritz à 19h

Vannes - Valence Romans à 19h

Samedi

Colomiers - Mont-de-Marsan à 21h

Dimanche