Michaël Guedj et Jean-Michel Vidal sont les nouveaux présidents de l'ASBH. Ils le seront à titre "provisoire", chargés d'assurer la transition vers une restructuration totale du club en interne a précisé Robert Ménard.

Pro D2 - Jean-Michel Vidal (gauche) et Michaël Guedj (droite) sont les nouveaux présidents de l'ASBHMidi Olympique

À 53 ans, le premier nommé est le créateur et gérant de la société Shilton (équipementier et actionnaire de l'ASBH). Il était également dans l'organigramme du club, chargé de l'image et de la communication. Jean-Michel Vidal quant à lui, est une autre figure de Béziers, il est le président de l'AS Béziers Pétanque.

Les deux anciens coprésidents ont démissionné

Dimanche 19 juillet, Pierre-Olivier Valaize avait annoncé sa démission. Il expliquait à nos confrères du Midi Libre son "usure" après neuf ans de présidence. Mercredi 23 juillet, c'est l'autre co-président, Cédric Bistué qui démissionnait à son tour : "Il y a un peu d’usure, je ne pouvais plus être aussi efficace, impliqué, moteur qu’au début." a-t-il précisé.

Par Léo-Pol Platet