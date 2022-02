C’est à Nevers, avant la trêve, que l’Aviron a très certainement réalisé sa meilleure prestation cette saison. Une semaine après avoir été surpris par Grenoble à domicile (35-37), les Basques ont montré un visage conquérant pendant quatre-vingts minutes, inscrit quatre essais et ramené cinq points du Pré Fleuri (13-41). “Nous avons été constants et tout ce que nous avions travaillé dans la semaine, nous l’avons reproduit sur le terrain. Je trouve que c’est notre match le plus abouti” analyse Éric Artiguste.

À la lutte pour une demi-finale à domicile

Il faut dire que jusque-là, et bien que troisième au classement, l’Aviron avait surtout alterné le bon et le moins bon dans les contenus proposés sur le terrain. Il est d’ailleurs évident que la frustration née de la défaite face à Grenoble a permis à Bayonne - une équipe souvent à réaction - de réaliser cette prestation de qualité contre l’USON. “Ce match peut montrer aux gars qu’ils sont capables d’être constants sur 80 minutes, avec de la variation dans les formes de jeu, poursuit Artiguste. Souvent, pendant les rencontres précédentes, lorsque nous étions bons au niveau d’un secteur, nous avions tendance à nous rassurer en restant dessus. Face à Nevers, nous avons alterné les mauls, les ballons au large, les touches complètes ou réduites.”

Au classement, le bonus offensif pris par Bayonne à Nevers, couplé à la défaite du Stade montois face à Vannes, a permis aux Basques de revenir à un petit point des Landais. “Sincèrement, on n’en a pas du tout parlé cette semaine, mais inconsciemment, je pense que tout le monde y pense, glisse le technicien. Même si on se rapproche, le discours de la semaine n’a pas été axé là-dessus.”

Artiguste : "Construire la rencontre comme on a su le faire à Nevers"

Alors qu’il reste dix matchs à jouer, les Bayonnais sont plus que jamais en course pour accrocher une demi-finale à domicile. Leur objectif. Et pour y parvenir, ils devront démarrer février sur une note positive. Vendredi soir, ils reçoivent la lanterne rouge du championnat, Narbonne, chez qui ils s’étaient imposés avec le bonus offensif à l’aller (9-35). Au vu du bloc "costaud et hyper important” qui se profile, les coéquipiers de Mariano Galarza seraient bien inspirés de faire le plein, comptablement, face aux Audois. "Il faut prendre ce match bout par bout et si on arrive à accrocher le bonus, c’est super, reconnaît Artiguste. Mais avant tout, l’objectif est de bien jouer. À part à Oyonnax, où ils ont pris un gros score (NDLR : 70-0), les Narbonnais perdent de très peu à chaque fois. C’est une équipe qui joue bien, elle produit du jeu, donc il faut la prendre au sérieux et ne pas faire n’importe quoi.”

Souvent bousculés devant leur public, les Bayonnais jouent donc la carte de la prudence avant cette réception de Narbonne. Avec un mot d’ordre. “Il faut construire la rencontre comme on a su le faire à Nevers, affirme l’ancien trois-quarts centre. Ce serait bien de faire un match complet à Bayonne. Les joueurs en ont envie, le public aussi, car actuellement, tout le monde est un peu frustré.”