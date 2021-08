Parfois en panne d’inspiration offensive la saison passée, l’Aviron bayonnais a fait le choix de se séparer de son entraîneur des trois-quarts et a intégré à son staff Jeff Dubois dans un rôle de consultant du jeu d’attaque. Aussi, le club basque s’est renforcé à l’intersaison et a rajouté de la densité physique dans ses lignes arrières. Que ce soit au centre du terrain (avec Isaia Toeava et Yann David) ou à l’aile (avec Jean-Teiva Jacquelain), les Bleu et Blanc auront à disposition des profils dont ils manquaient quelque peu.

"L’expérience et la densité ont été un petit peu les maîtres-mots de notre recrutement, notamment derrière, explique Yannick Bru. À nos qualités techniques, il fallait rajouter un petit peu de puissance. C’est ce que nous avons fait en recrutant ces trois joueurs, derrière, ainsi que Shaun Venter à la mêlée." Ainsi, à l’aile, le club basque aura deux facteurs X puissants, à plus de 100 kg (Jacquelain et Ravouvou), qui partageront le poste avec deux profils plus légers capables de s’exprimer dans un registre différent (Baget et Duhau). Au centre ? La donne sera peu ou prou la même, avec la présence de garçons qui savent faire reculer l’adversaire (Toeava, David, Lestrade, Costossèque) et d’autres qui peuvent trouver les brèches (Muscarditz, Maqala).

"Un rideau défensif fort"

La récente descente du club a obligé Yannick Bru à effectuer une réorganisation des missions dans le staff et ce dernier va reprendre le secteur défensif à son compte. Il explique : "L’année dernière, nous avons eu la 13e défense du Top 14 et nous avons encaissé beaucoup de points, quatre essais par match en moyenne. Il est clair qu’on ne peut rien envisager avec ces données-là. Il y a trois ans, quand nous sommes montés, nous avions la meilleure défense de Pro D2. La confiance que va avoir l’équipe sur le terrain passera par un rideau défensif fort. L’état d’esprit et la solidarité sont toujours les fondations du système défensif. Mais après, nous allons essayer d’amener quelques retouches sur le plan de l’organisation, de manière à imposer un peu plus de pression à nos adversaires."