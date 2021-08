La première mi-temps se termine sur un ballon récupéré par Usarraga, félicité aussitôt par ses partenaires : image d’un Aviron bayonnais volontaire mais surtout autoritaire et serein, durant ces quarante premières minutes et une grande partie de la deuxième période.

En effet, les Basques n’ont nourri aucun complexe et ont, au contraire, dominé une formation de Top 14. Trois essais ont jalonné ces quarante premières minutes. Sous des formes diverses. Le premier est le fruit des trois-quarts, coup de pied rasant de Lafage repris par Muscarditz dans l’en-but. Le second a été inscrit par Cassiem suite à une mêlée conquérante. Enfin, le troisième est venu sur un ballon porté après une touche gagnée par Galarza. Face à des Palois joueurs et rapides, les Bayonnais ont aussi fait preuve de vigilance en défense.

Toute la panoplie d’un rugby sérieux a été déployée, rassurant avant de débuter le championnat. Et surtout la volonté de jouer à quinze, principale lacune de la saison dernière, se fait jour. "On a envie que notre équipe soit moins scindée en deux qu’elle ne l’a été les deux derniers mois, déclarait Yannick Bru. On voit aussi qu’en voulant aérer le jeu, on s’est mis en danger. Tout ne va pas se faire en quatre semaines mais la volonté de jouer avants et trois-quarts mélangés, elle est là !"

Avec une équipe complètement remaniée, à quatre exceptions près en deuxième période, les Basques ont montré toujours autant d’appétence et d’efficacité. Maîtres du ballon, ils ont encore transformé leur jeu en sollicitant à merveille leurs trois-quarts. Ces derniers s’en sont donné à cœur joie, inscrivant une kyrielle d’essais… Avant de laisser les Palois franchir la ligne par trois fois dans le dernier quart d’heure. "Il y a quand même des scories qui nous montrent qu’il faut rester dans l’humilité, continue le manager. Sur la fin, on encaisse des essais dont certains sur ballons portés. On a lâché le bras de fer à des moments. On sait qu’en D2, il faudra être féroces sur ces ballons."

Face à des Béarnais moins en avance dans la préparation, les Bayonnais ont néanmoins montré un visage encourageant à une semaine de l’ouverture du championnat face à Agen. Avec une conduite du match accomplie et, au bout, une nette victoire qui les met sur le chemin de la confiance. "La confiance, c’est le moteur de la performance, souligne Yannick Bru. Mais ce match ne compte pas. C’est celui de jeudi prochain. Les joueurs affichent de l’enthousiasme depuis cinq semaines. Il y a une atmosphère vraiment sympa dans le club en ce moment."

Et les basques n’ont pas boudé le plaisir d’un succès face au voisin béarnais qu’ils n’avaient pas pu battre au cours des deux dernières saisons en Top 14.

Par Edmond Lataillade