Bayonne - Colomiers

Après sa défaite à Béziers la semaine dernière (35-14) Bayonne doit se relancer pour rester au contact de Mont-de-Marsan et d'Oyonnax. Pour repartir de l'avant les Basques vont affronter une équipe de Colomiers solide 4e du Pro D2 mais qui reste sur cinq défaites de suite en déplacement. Dans ce choc de la 22e journée, avantage aux troupes de Yannick Bru qui devraient donc s'imposer au terme d'un match disputé dans la ferveur de Jean-Dauger.

Quel est votre pronostic ? Sondage 134 vote(s) Bayonne Match nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Bayonne.

Béziers - Grenoble

La course au maintien s'intensifie et ce duel semble en être un tournant. Béziers s'est donné de l'air au classement avec sa victoire contre Bayonne lors de la dernière journée (35-14). L'ASBH pointe à la 11e place du classement avec 41 points soit quatre de plus que Grenoble qui est 13e avec 37 unités. Le duel vaudra cher et le perdant risque gros dans cette rencontre. Le poids de la rencontre pourrait bien peser sur les acteurs mais dans un match serré nous misons sur une victoire de Béziers qui enchaînera donc un deuxième succès de rang à domicile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 119 vote(s) Béziers Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Grenoble.

Rouen - Aurillac

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, Rouen (13e) n'y arrive plus et les Normands restent sur une défaite à Narbonne (19-16) qui va faire mal aux têtes. De l'autre côté Aurillac (8e) sort d'une défaite au Stade des Alpes (27-23) où les troupes du Cantal ont bien failli créer la surprise. Ce deuxième déplacement de rang est une nouvelle occasion pour eux de grimper au classement même si Rouen tentera de relever la tête. Dans une rencontre fermée les deux équipes risquent de se neutraliser et de partager les points au coup de sifflet final.

Quel est votre pronostic ? Sondage 111 vote(s) Rouen Match nul Aurillac

Notre pronostic : match nul.

Bourg-en-Bresse - Vannes

Dans une seconde mi-temps au scénario complètement folle, les troupes de Fabrice Estebanez ont renversé Agen pour glaner un succès plus que précieux la semaine dernière (37-32). L'US Bressane pointe donc à la 14e place du championnat avec 36 unités. Du côté des Bretons, la dynamique est mitigée et le RCV vient de s'imposer à La Rabine contre Montauban (22-18) mettant fin à une série de deux défaites consécutives. Vannes se déplace dans l'Ain pour enchaîner mais face à une équipe bressane qui vend chèrement sa peau, les Bretons finiront par plier et nous misons sur une victoire de Bourg-en-Bresse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 97 vote(s) Bourg-en-Bresse Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse, bonus défensif pour Vannes.



Carcassonne - Narbonne

Vous voulez du derby, en voilà ! Le derby de l'Aude souvent chaud bouillant entre deux équipes aux fortunes diverses dans ce championnat. Les Carcassonnais sont actuellement 6e et derniers qualifiés pour les phases finales, avec 51 points. Les coéquipiers de Louis-Benoit Madaule sont quant à eux bons derniers du championnat et face à leur voisin plus que jamais, la victoire est primordiale. Oui mais voilà, en face, les jaune et noir vont tout faire pour conserver leur place qualificative, qui plus est contre un voisin. D'autant qu'ils n'ont perdu que deux fois à domicile cette saison, et qu'ils sont invaincus à Albert Domec depuis le 22 octobre et le match nul contre Vannes 14-14.

Quel est votre pronostic ? Sondage 83 vote(s) Carcassonne Nul Narbonne

Notre pronostic: victoire de Carcassonne

Montauban - Oyonnax

C'est un des gros matchs de cette 22e journée du Pro D2. Montauban, 7e, reçoit Oyonnax 2e et probablement piqué d'avoir laissé son fauteuil de leader à Mont-de-Marsan la semaine dernière. Dans un stade de Sapiac qui devra faire du bruit pour soutenir ses pensionnaires, eux qui restent sur quatre matchs sans victoire, les Montalbanais auront forcément l'ambition de se relancer. Mais la tâche sera ardue face à des Oyomen défaits la semaine dernière et qui auront à coeur de faire preuve d'orgueil, pour peut-être récupérer ce fauteuil de leader tant convoité. D'autant que s'ils venaient à être à nouveau défaits, Bayonne qui pointe à seulement trois points, pourrait doubler les haut-bugistes. Difficile donc d'imaginer les hommes de David Gérard battre le favori à la montée en Top 14, même si le dicton est bien connu: Sapiac, ça pique!

Quel est votre pronostic ? Sondage 85 vote(s) Montauban Nul Oyonnax

Notre pronostic: victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Montauban

Nevers - Provence Rugby

Si Nevers reste sur trois défaites sur les cinq derniers matchs, Provence est sur une bonne dynamique avec 3 victoires et un nul sur la même période. Mais à domicile, les Nivernais doivent s'imposer pour engranger une nouvelle spirale positive et surtout conserver leur 4e place. Place qu'ils pourraient perdre s'ils venaient à s'incliner et mieux encore qu'ils pourraient céder à leurs adversaires du jour car Provence accuse un retard de cinq longueurs au classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 67 vote(s) Nevers Nul Provence Rugby

Notre pronostic: victoire de Nevers, bonus défensif pour Provence

Agen - Mont-de-Marsan

Les Agenais connaissent une saison aux antipodes de leurs ambitions de début de saison puisqu'ils se retrouvent à se battre pour se maintenir en Pro D2. Face à Mont-de-Marsan, qui a réalisé un gros coup la semaine dernière en récupérant le fauteuil de leader, le match pourrait être décousu et débridé. A ce jeu là, les hommes de Bernard Goutta pourraient tirer leur épingle du jeu, eux qui ont cruellement besoin de points pour s'assurer une fin de saison plus sereine.

Quel est votre pronostic ? Sondage 83 vote(s) Agen Nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic: victoire d'Agen