Oyonnax - Colomiers

Choc de prétendants aux phases finales pour ouvrir cette deuxième journée de Pro D2. Les deux formations victorieuses la semaine dernière vont tenter de poursuivre leur belle dynamique. Les Oyonnaxiens, victorieux à Grenoble il y a six jours et à domicile pour l'occasion, paraissent logiquement favoris sur le papier face à des Columérins qui ont mis plus d’une heure à se sortir du piège tendu par Provence Rugby lors de leur première sortie. Les joueurs de Joe El-Abd devraient l’emporter même si n’oublions pas que la saison passée, Colomiers était venu s’imposer sur la pelouse de Charles-Mathon. Bel affrontement en perspective.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax.

Agen - Béziers

Imaginez du peu, cela fait presque 700 jours que le SUA ne s’est plus imposé à Armandie. Ce vendredi, les Agenais n’auront qu’un objectif en tête, décrocher la victoire pour pleinement lancer leur saison et laisser les mauvais souvenirs derrière eux. Face à eux se dressent des Biterrois brouillons face à Aurillac la semaine passée malgré la victoire. Cette partie ne devrait pas se jouer à grand chose. Le retour des supporters bleu et blanc sera important pour pousser derrière Régis Sonnes et ses joueurs. Cet apport n'est pas à prendre à la légère et aura un effet sur le résultat final.

Notre pronostic : victoire d'Agen, bonus défensif pour Béziers.

Mont-de-Marsan - Bourg-en-Bresse

La passe de 2 pour les Montois ? Hasard du calendrier, les Landais débutent leur saison par des affrontements face à des promus. À Narbonne, Mont-de-Marsan n’a pas fait de détail pour largement s’imposer et nul doute que l’objectif de cette deuxième journée sera d’une nouvelle fois l’emporter face à des Bressans qui joueront leur carte à fond. Défaits par Montauban dans leur antre de Verchère vendredi dernier, les Aindinois chercheront à passer la seconde pour exister dans ce championnat, mais la tâche sera loin d’être aisée.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan.

Rouen - Narbonne

Duel de déçus ce vendredi soir en Normandie. Rouennais et Narbonnais se sont largement inclinés lors de leur premier affrontement de la saison. Déclarés prétendants à la lutte pour le maintien avant le coup d’envoi du championnat, cette partie est plus importante qu’elle n’y parait même si elle se déroule en début de saison. Le résultat pourrait compter en fin de saison. Le fait de recevoir est un énorme avantage pour les Rouennais, qui devraient s’en sortir et retrouver le sourire.

Notre pronostic: victoire de Rouen.

Aurillac - Bayonne

Pour leur première réception de la saison, le menu est corsé pour les Cantaliens. C’est l’ogre bayonnais, vainqueur avec le bonus offensif d’Agen il y a sept jours, qui se dresse devant les joueurs de Roméo Gontinéac. Les Aurillacois, revenus de Béziers avec un point de bonus défensif encourageant, vont tenter de rester serein sur leur pelouse pour rapidement prendre leurs distances par rapport aux dernières places.

Notre pronostic : succès de Bayonne.

Montauban - Carcassonne

Ces deux formations pourraient être les belles surprises du Top 6 de Pro D2 dans quelques mois. Premièrement place au terrain avant de trop s’avancer. Tarn-et-Garonnais et Audois ont réussi leur entrée en matière grâce à deux beaux succès face à Bourg-en-Bresse et Rouen. À Sapiac, le ballon devrait voyager pour offrir du beau spectacle aux supporters présents dans les tribunes. Pour cette rencontre, les Montalbanais partent avec un léger avantage, celui d’évoluer sur leur pelouse.

Notre pronostic : victoire montalbanaise, bonus défensif pour Carcassonne.

Provence Rugby - Nevers

Quelques jours après avoir loupé de peu le bon coup à Colomiers, les joueurs de Provence Rugby, menés par Mauricio Reggiardo, ont l’occasion de rapidement remettre la marche avant. La tâche ne sera pas si facile pour les Aixois puisqu’ils vont affronter des Neversois forts de leur belle victoire face à Vannes. Ce duel s’annonce serré sur la pelouse synthétique du stade Maurice-David. Cette fois, l’objectif de Provence Rugby sera de durer sur la longueur et de ne pas craquer à l’heure de jeu comme à Colomiers pour arracher les quatre points de la victoire, voire cinq si affinités.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Nevers.

Vannes - Grenoble

Ce sera le match qui fermera cette deuxième journée. Au Stade de la Rabine, Vannetais et Grenoblois vont tenter d’effacer leurs revers respectifs subis il y a une semaine. Vannes a dû se contenter d’un simple bonus défensif sur la pelouse de Nevers tandis que Grenoble a subi la loi d’Oyonnax sur son terrain. Séance de rattrapage donc ce vendredi soir pour deux formations qui visent une place dans les six au coup de sifflet final du championnat.

Notre pronostic : victoire de Vannes.