Bayonne - Agen

Les deux relégués de Top 14 attaquent par une confrontation entre eux. Bayonne semble être plus armée pour les joutes du Pro D2 que l'est Agen. Sans réelles certitudes avant le début du championnat, les deux matchs de préparation remportés ont rassuré les supporters agenais mais il faut encore attendre quelques matchs pour situer le vrai niveau de la formation lot-et-garonnaise. En face, Yannick Bru a aligné du lourd dans le XV de départ en la présence de Uzair Cassiem ou Joe Ravouvou. Nous voyons Bayonne s'imposer à Jean-Dauger.

Béziers - Aurillac

12ème l'an passé, Béziers vise plus haut cette saison mais commencera le championnat avec 3 points retirés, décision de la LNR. Le club a remporté un match amical contre Narbonne (16-5) après une défaite contre Mont-de-Marsan (17-26). Avec deux défaites et une victoire lors de leurs trois matchs de préparation, Aurillac s'est assuré d'être dans le rythme pour le début de saison. Nous voyons Béziers s'imposer et Aurillac dérocher le bonus défensif.

Bourg-en-Bresse - Montauban

Nouveau en ProD2, Bourg-en-Bresse aura fort à faire tout au long de la saison pour se maintenir. Les deux matchs de préparation perdus contre Oyonnax (22-6) et Nevers (29-6) n'ont pas rassuré leurs supporters. En face, Montauban a l'expérience de la ProD2 et semble être plus à même de remporter ce match. Ainsi, nous voyons Bourg-en-Bresse s'incliner en décrochant le bonus défensif.

Colomiers - Provence

Colomiers n'a pas été rassurant en match amical. En constante progression ces dernières saisons, Colomiers n'a pas su se défaire ni de Montauban, ni de Perpignan. 13ème la saison dernière, Aix-en-Provence se sait attendu au Stade Michel-Bendichou. La double confrontation face à Carcassonne en match de préparation a été convaincante. Nous voyons Aix-en-Provence surprendre les joueurs de la colombe.

Narbonne - Mont-de-Marsan

Comme Bourg-en-Bresse, Narbonne sait qu'il ne sera pas facile d'obtenir le maintien cette saison. Leurs matchs amicaux laissent planer le doute. En face, Mont-de-Marsan a plus d'expérience et leur groupe semble plus complet que celui du RCN. Nous voyons Mont-de-Marsan s'imposer au Parc des Sports et de l’Amitié.

Carcassonne - Rouen

8ème la saison passée, Carcassonne peut viser les 6 premières places cette saison. Les matchs de préparation ont été convaincants. Rouen a échappé de peu à la relégation et va devoir mettre les bouchées doubles pour ne pas finir dans les deux dernières places. Pour ce match. Nous voyons Carcassonne l'emporter.

Nevers - Vannes

C'est un très gros duel pour commencer la saison. 7ème la saison passée, Nevers accueille Vannes, demi-finaliste la saison passée. La confrontation s'annonce des plus intéressantes. Nevers a vu partir beaucoup de joueurs à l'intersaison et doit reconstruire l'effectif. Vannes arrive avec plus de certitudes et de très bonnes recrues mais le facteur "domicile" fait pencher la balance en faveur de Nevers. Nous voyons Nevers s'imposer et vannes décrocher le bonus défensif.

Grenoble - Oyonnax

Pour clôturer cette 1ère journée, Grenoble reçoit Oyonnax dans un derby alléchant. Les deux cadors cherchent bien évidemment à remonter en Top 14. Grenoble s'est un peu plus renforcé que son voisin. L'effectif semble plus stable. Côté Oyonnax, le club a prolongé bon nombre de ses cadres. Pour cet affrontement, nous voyons Grenoble s'imposer.