Provence rugby - Bayonne

Après son beau succès contre Colomiers la semaine dernière (37-10) à Jean Dauger, les Basques vont chercher à enchaîner à l'extérieur pour engranger un maximum de points dans la course aux deux premières places. Face à une équipe de Provence (9e) capable du meilleur comme du pire, l'occasion semble parfaite pour Yannick Bru et ses hommes d'enchaîner une deuxième victoire de suite. Dans un match disputé, l'inconstance d'Enzo Selponi et des siens risquent de leur coûter la victoire. Nous misons sur une victoire de l'Aviron bayonnais.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Colomiers - Béziers

Béziers s'est donné de l'air au classement grâce à ses deux victoires de suite à domicile, l'ASBH pointe désormais à la 10e place de Pro D2 avec 45 points. C'est donc une équipe dans une bonne dynamique qui s'apprête à fouler la pelouse de Michel Bendichou. Mais les Biterrois auront fort à faire face à Colomiers qui lutte pour le top 6. Alexis Palisson et ses coéquipiers sont sixièmes (54 points) et un faux pas à domicile contre Béziers ferait tâche. À l'aise dans son antre, seulement deux défaites, Colomiers voudra se reprendre après sa défaite amère à Bayonne, la semaine dernière, et l'ASBH risque d'en faire les frais.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Oyonnax - Rouen

Oyonnax n'a pas existé à Montauban la semaine dernière malgré un score flatteur pour les joueurs de l'Ain (30-24). Sans aucun doute, Oyonnax va chercher à se rattraper devant ses supporters et la réception de Rouen risque de tourner à la démonstration face à une équipe de Rouen qui ne semble pas avoir les armes pour lutter sur le synthétique de Charles-Mathon. Les joueurs de Joe El Abd pointent à la troisième place avec 73 unités et chaque point sera important dans la course aux deux premières places, nous misons donc sur une victoire bonifiée d'Oyonnax dans ce duel.

Notre pronostic : victoire bonifiée d'Oyonnax

Narbonne - Bourg-en-Bresse

Le match de la peur entre le dernier qui reçoit l'avant-dernier. La victoire est obligatoire pour les deux équipes si elles veulent conserver des espoirs de maintien en cette fin de saison. Pourtant une des deux sortira perdante de ce duel. Narbonne sort d'une grosse défaite (31-10) contre Carcassonne dans le derby de l'Aude, idem pour les Bressans largement défaits (9-26) sur leur pelouse la semaine dernière. Si les Audois sont d'ores et déjà quasiment condamnés à la relégation en fin de saison, ils n'en restent pas moins solides à domicile depuis deux rencontres. Au parc des sports et de l'amitié, les oranges et noir ont les faveurs de nos pronostics.

Notre pronostic: victoire de Narbonne

Vannes - Carcassonne

Les Vannetais plein de confiance après leur succès 9-26 sur le terrain de Bourg-en-Bresse reçoivent des Carcassonnais qui eux aussi restent une victoire contre leurs voisins narbonnais. Les Bretons doivent gagner s'ils veulent entretenir leurs espoirs de qualification mais les Carcassonnais ont là une opportunité de remonter à la 4e place du classement. Dans un stade de La Rabine comme souvent en fusion pour encourager ses troupes, Vannes pourrait finir par faire la différence.

Notre pronostic: victoire de Vannes, bonus défensif pour Carcassonne

Aurillac - Agen

Voilà deux équipes qui pourraient jouer les arbitres en cette fin de saison. Aurillac est 11e et avec 45 points semble hors de danger d'une relégation mais également trop loin pour espérer une qualification. Agen est 12e et même si mathématiquement le maintien n'est pas acquis, les hommes de Bernard Goutta semblent mieux armés que leurs concurrents au maintien et condamnés à finir dans le ventre mou du championnat. Dans ces conditions, les Agenais ont besoin de points et Aurillac devrait en faire les frais.

Notre pronostic: victoire d'Agen, bonus défensif pour Aurillac

Mont-de-Marsan - Montauban

S'ils ont battu Oyonnax la semaine dernière à Sapiac, les Montalbanais pourraient cette fois tomber sur un os nommé Mont-de-Marsan. Les Montois restent sur trois défaites sur quatre victoires sur les cinq derniers matchs et comptent trois points d'avance sur Bayonne. À domicile, les jaunes et noir ne devraient pas trembler pour s'imposer face à de valeureux Sapiacains.

Notre pronostic: victoire de Mont-de-Marsan