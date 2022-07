Aurillac a réussi son premier test estival grâce à une victoire face à Massy, champion de France de Nationale et promu en Pro D2 la saison prochaine. Au stade Jean-Alric, les Aurillacois ont inscrit trois essais au cours du premier acte par l'intermédiaire de Bouyssou, Tison et Coertzen. Ils ont tenu bon en seconde période et ont marqué un dernier essai signé Gogoladze pour s'imposer 24 à 14. Le Stade aurillacois défiera Nevers la semaine prochaine.