Agen - Béziers

Pour lancer cette quatorzième journée de Pro D2, Agen accueille Béziers à Armandie. L'occasion idéale pour les hommes de Bernard Goutta de signer une deuxième victoire de suite et de recoller au podium de Pro D2. En difficulté cette saison, l'ASBH est pour le moment treizième du championnat, les Biterrois ont du mal à voyager cette saison. Avec une seule victoire acquise loin de leurs terres, à Massy sur le score de 10-16, les Héraultais pourraient bien concéder un nouveau revers sur la pelouse agenaise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 908 vote(s) Agen Nul Béziers

Notre pronostic : victoire d'Agen

Provence - Rouen

Séduisant ces dernières semaines, malgré une défaite à Biarritz lors de l'avant-dernière journée, Provence entend bien continuer sa remontée au classement. Après un début de saison très délicat, les Provençaux sont aujourd'hui neuvièmes de Pro D2, à un point de leur adversaire de la semaine. Face à Rouen, qui a réussi à sortir la tête de l'eau lors de la dernière journée en s'imposant face à Montauban, les hommes de Mauricio Reggiardo devront signer une nouvelle victoire s'ils souhaitent intégrer le top 6 avant Noël. Un défi à la hauteur de leur capacité, d'autant plus qu'ils seront soutenus par leurs supporters ce vendredi.

Quel est votre pronostic ? Sondage 828 vote(s) Provence Nul Rouen

Notre pronostic : victoire de Provence

Aurillac - Vannes

Mais qui parviendra à faire tomber Aurillac dans son antre ? Pour le moment invaincus à domicile, les Aurillacois se sont imposés à six reprises devant leur public et Vannes pourrait bien être la prochaine équipe à tomber à Jean-Alric. En confiance, les Cantalous sortent tout juste d'un succès important face à Colomiers, contre qui ils ont pu profiter du retour de Marc Palmier à l'ouverture. Du côté des Vannetais, défaits à domicile par Mont-de-Marsan en fin de match la semaine dernière, cette rencontre doit permettre de lancer une nouvelle dynamique et de renouer avec le succès. Mais en décembre et dans le froid d'Aurillac, les locaux pourraient bien réussir à tirer leur épingle du jeu.

Quel est votre pronostic ? Sondage 711 vote(s) Carcassonne Nul Nevers

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Carcassonne - Nevers

Voilà un match crucial pour les Carcassonnais. En grande diffculté cette saison, les Audois pointent à la quatorzième place de Pro D2, à égalité de points avec Montauban. La victoire semble donc impérative pour Carcassonne, qui en cas de succès passerait devant Nevers et s'offrirait un grand bol d'air. A l'USON, la situation est presque similaire. Après quatres défaites consécutives, le club de la Nièvre est parvenu à renouer avec la victoire la semaine dernière contre Béziers. Entre ces deux équipes en manque de confiance, la rencontre s'annonce accrochée. Mais poussé par ses supporters, l'USC pourrait bien venir à bout de Nevers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 742 vote(s) Carcassonne Nul Nevers

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Biarritz - Soyaux-Angoulême

Désormais deuxième de Pro D2, le Biarritz Olympique est sur une très bonne série. Invaincus depuis quatre matchs, avec un match nul accroché à Grenoble lors de la précédente journée, les Basques sont en grande forme. Si le leader Oyonnax fait la course seul en tête, le BO sécurise lui aussi sa place dans la haut du classement grâce à ses récents résultats. Les Charentais, qui restent eux sur une courte défaite (20-15) à domicile contre Oyonnax, sont pour le moment douzièmes, notamment à cause de certains matchs laissés échapper dans les dernières minutes. A Aguiléra, même si les dernières prestations des joueurs de Vincent Etchetot sont encourageantes, les Biarrots devraient s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 748 vote(s) Biarritz Nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Massy - Colomiers

Battus à Aurillac la semaine dernière, Colomiers enchaîne avec un second déplacement de suite, ce coup-ci du côté de l'Essonne et de Massy. Lanterne rouge du championnat, les Franciliens restent sur quatre défaites consécutives et accusent huit points de retard sur Montauban, avant-dernier de Pro D2. Si Colomiers est pour le moment septièmes, le bilan des derniers matchs n'est pas forcément beaucoup mieux. Avec trois défaites concédées lors des quatre dernières rencontres, le club de la Colombe semble avoir du mal ces derniers temps. Ce voyage en Ile-de-France pourrait alors permettre aux hommes de Julien Sarraute de se relancer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 754 vote(s) Massy Nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Oyonnax - Montauban

Au vu du classement, cette affiche est peut-être la plus déséquilibrée de la journée. Oyonnax, leader sans merci de la Pro D2, accueille Montauban, avant-dernier et premier relégable du championnat. Invaincus depuis neuf rencontres, les Oyomen marchent sur la seconde division française depuis maintenant plusieurs semaines. L'inverse de l'USM, qui malgré quelques coups d'éclat, peinent à remporter des matchs. Dans ce contexte, il y a fort à parier que le club de l'Ain se baladera une nouvelle fois devant ses supporters.

Quel est votre pronostic ? Sondage 716 vote(s) Oyonnax Nul Montauban

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Mont-de-Marsan - Grenoble

Pour clôturer cette nouvelle semaine de Pro D2, les Montois reçoivent Grenoble pour ce qui est sans aucun doute le choc de cette quatorzième journée. Après un mois d'octobre difficile, le Stade montois a depuis retrouvé des couleurs. Vainqueurs à Vannes lors de la dernière journée, Mont-de-Marsan a réintégré le top 6 et s'est relancé dans la course au podium. Un podium où figure Grenoble, troisième après avoir partagé les points avec le BO vendredi dernier. Cette rencontre qui semble indécise, pourrait bien ressembler à celle de la saison dernière, à l'issue de laquelle les Montois s'étaient imposés grâce à un deuxième acte maîtrisé.

Quel est votre pronostic ? Sondage 762 vote(s) Mont-de-Marsan Nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan