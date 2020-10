Pour ses retrouvailles avec son stade, théâtre la semaine dernière de la finale de Challenge Cup entre Toulon et Bristol, Provence Rugby a failli vivre sa première défaite de la saison à domicile. Privés de leur déplacement à Montauban le week-end dernier à cause du Covid-19, les Aixois ont été pris à la gorge d’entrée par des Rouennais toujours autant opportunistes loin de leurs bases. Malgré une première pénalité de Bézy, Rouen a finalement pris l’avantage avant la pause (3-16) grâce à son buteur impeccable, Peter Lydon (6/6, 17 points), et un essai sur interception de Paul Surano (37e). Très agressif en défense et au sol, à l’image de Kévin Lebreton auteur de nombreux grattages, le RNR menait de 16 points (3-19) à la 58ème minute de jeu, mais tout a basculé.

13 minutes pour une remontada

Alors que tout semblait bien compromis, le banc aixois, Clément Darbo en tête, a vraiment amené un gros boost en milieu de seconde période. Provence Rugby a même réalisé 13 minutes euphoriques amorcées par le premier essai de Malet après maul (58e). Les Provençaux s’appuyaient ensuite sur un autre ballon porté pour récupérer un essai de pénalité (65e) et Rouen écopait en même temps d’un carton jaune pour Mathieu Bonnot. Six minutes plus tard, le numéro huit aixois s’offrait un doublé (71e) après une passe décisive, au cordeau et dans l’intervalle, de Darbo. 22-19 à la 72e, Provence Rugby n’avait plus mené depuis la 8e minute de jeu mais commettait une faute sur la réception du renvoi. Lydon paraphait son 100% au pied d’une pénalité décisive car elle offrait le match nul à son équipe (22-22).

Comme la saison dernière (13-9), Rouen a bien failli s’imposer à Maurice-David mais les joueurs normands se contenteront très certainement de ce partage des points (22-22) dans l’optique du maintien surtout que c’est le deuxième déplacement consécutif sans défaite. De son côté, Provence Rugby a eu très chaud et devra s’appuyer sur cette alerte pour gagner en maîtrise avant son déplacement à Carcassonne.