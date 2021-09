Une chose semble certaine, le staff pourtant pléthorique (18 personnes) va être modifié.

"On n’a plus le choix, il faut changer", glissait sous couvert d’anonymat un membre du conseil d’administration de la SASP ce samedi en début d’après-midi. Ce cinquième revers, le 32e d’affilée en championnat de l’équipe, le 25e sous les ordres de Regis Sonnes, est celui de trop. La greffe de l’ex-troisième ligne n’a jamais pris. L’an passé, il avait l’excuse de découvrir un effectif qu’il n’avait pas choisi. Pas cette année. Sa nomination ressemble à une véritable erreur de casting.

Pourtant cette semaine encore, le président Jean-François Fonteneau avait tenu à témoigner de son soutien son manager, tout comme l’ensemble du conseil d’administration. Fonteneau souhaitait "l’union sacrée" pour le match de Mont-de-Marsan, qui avait vu sa préparation quelque peu chahutée par des soucis de discipline d’un joueur qui selon nos informations a depuis été mis à pied.

" Fonteneau : J’aurai l’embarras du choix, on me propose un peu tout le monde" "

Ses partenaires ont semblé baisser les bras, en tout cas n’ont pas montré sur le terrain un soutien inconditionnel à leur manager. La direction du club semble devoir se résigner à l’écarter au moins de l’équipe première. Ce qui pourrait engendrer aussi une prise de recul de ses deux adjoints David Ortiz et Sylvain Mirande. Qui pour les remplacer.

"J’aurai l’embarras du choix, on me propose un peu tout le monde", glissait cette semaine Jean-François Fonteneau avant le déplacement dans les Landes. Les noms de Grégory Patat, Richard Dourthe, Vincent Etcheto, Xavier Garbajosa circulent depuis des semaines aux alentours d’Armandie, où l’on a même évoqué un possible retour de Laussucq, le prédécesseur de Sonnes.

Ces dernières heures, c’était celui de Christophe Deylaud qui revenait avec insistance. Il a pour lui de bien connaitre la maison SUA. Il y a déjà été en poste par deux fois, avec son compère Christian Lanta (aujourd’hui directeur du rugby à l’Usap) et est libre depuis la fin de sa mission à Blagnac en fin de saison dernière.

Les entrevues, réunions, points téléphoniques devraient se poursuivre tout le weekend à Agen, où des décisions devraient être annoncées en début de semaine…