Béziers-Montauban: reporté

Agen-Vannes

Il s'agit là de deux équipes qui restent sur des dynamiques plutôt positives. Avant la déconvenue à Béziers (29-3), Agen était sur trois matchs sans défaite (victoire contre Provence et Narbonne, match nul face à Bayonne). De son côté, Vannes est sur une série impressionnante. Si l'on occulte le faux pas à Aurillac (9-3), c'est pas moins de sept matchs sans défaite pour les Vannetais (6 victoires et un match nul). Dans ces conditions, difficile de trouver un favori clairement affiché dans cette rencontre. Mais Agen a grandement besoin de points pour s'éloigner définitivement de la zone rouge et s'assurer une fin de championnat plus sereine. Actuellement 14e, les hommes de Bernard Goutta passeraient devant Rouen et Grenoble s'ils venaient à s'imposer sur leur pelouse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2804 vote(s) Agen Nul Vannes

Notre pronostic: victoire d'Agen, bonus défensif pour Vannes

Narbonne-Provence Rugby

Bon, la dynamique ne joue pas en faveur des Narbonnais. Ils restent sur 13 matchs sans victoire. Pire encore, le dernier point glané par les hommes de Marc Delpoux remonte au 3 décembre et un match nul 13-13 à Vannes. Bons derniers avec 10 points de retard sur le premier relégable Bourg-en-Bresse, si les Narbonnais veulent encore conserver un infime espoir de se maintenir, la victoire est obligatoire. Face à eux se présentent des Provençaux qui restent sur trois matchs sans défaites (deux défaites, un match nul). Mais avec 38 points au compteur, ils n'ont quasiment plus rien à jouer dans ce championnat, tant le trou est fait entre les premiers et ceux qui occupent le ventre mou du classement.

Quel est votre pronostic? Sondage 2548 vote(s) Narbonne Nul Provence

Notre pronostic: victoire de Narbonne

Bourg-en-Bresse-Aurillac

En mode maintien, les Bressans n'ont plus le droit à l'erreur, d'ailleurs ils restent sur quatre matchs sans défaite (deux victoires, deux matchs nuls). Mais les Aurillacois rentrent dans une phase où quatre de leur cinq aversaires luttent pour leur survie en Pro D2 (Bourg-en-Bresse, Grenoble, Rouen, Agen). Nul doute qu'ils auront à coeur de prendre des points face à ces équipes en difficulté, et pourquoi pas jouer les troubles-fêtes dans la course aux phases finales.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2473 vote(s) Bourg-en-Bresse Nul Aurillac

Notre pronostic: victoire à l'arrachée d'Aurillac en terre Bressane, bonus défensif pour les locaux