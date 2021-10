La semaine s’annonce cruciale à Agen qui depuis hier soir, pointe à la dernière place du Pro D2. Surtout que vendredi prochain, c’est Aurillac qui s’annonce à Armandie. Les Cantalous restent sur quatre victoires d’affilée. L’heure est grave pour les Agenais qui vont devoir batailler pour sauver leur place et ne pas subir une double relégation en deux ans.

Le président Fonteneau qui était avec l’équipe à Vannes, cherche des oiseaux rares, pour relancer une machine qui paraît bien grippée. Une deuxième ligne et un ouvreur sont attendus et au moins un nouveau manager. Cette semaine, le SUALG a vécu un épisode tragi-comique avec la démission de Christophe Deylaud et la suspension de Régis Sonnes. Les Agenais se sont déplacés en Bretagne sans patron du staff et avec le duo Ortiz-Mirande pour gérer les affaires courantes. Une situation qui ne peut pas perdurer.

Nos confrères de Quidam Info, annoncent que Jean-François Fonteneau est en contacts avec l’ex-manager de Bayonne, Richard Dourthe, qui n’a pas été en poste depuis 2015 mais qui avait figuré parmi les coachs cités pour suppléer Christophe Laussucq, au moment de la nomination de Régis Sonnes.

Outre Dourthe, le nom de Gregory Patat revient avec insistance. Ils font partie des hypothèses de travail du conseil d’administration du club qui doit trancher en début de semaine. A l’inverse, il semble que les candidatures de Simon Mannix, Rory Teague n’ont pas été retenues.