Pas de nouveau manager, un tandem confirmé... Le staff agenais prend forme pour la suite de la saison. Comme révélé ce lundi par Midi Olympique, plusieurs joueurs cadres de l'effectif d'Agen souhaitaient voir rester le duo de coachs composé de Sylvain Mirande et David Ortiz. Ils ont visiblement été entendus par leur président Jean-François Fonteneau.

Selon les informations délivrées par Sud Ouest, ce dernier a décidé de confirmer l'entraîneur des trois-quarts Sylvain Mirande dans ses fonctions. Il en va de même pour le technicien David Ortiz, actuellement en charge des avants. C'est donc un tandem qui restera vraisemblablement aux manettes du club pour la suite de l'exercice 2021/2022. Aucun manager ne devrait venir prendre en mains l'actuelle lanterne rouge du championnat.

Vendredi soir dernier, les Agenais ont remporté leur premier match de la saison contre Aurillac (25-21), mettant fin à une série infernale de 34 défaites consécutives. L'évènement a probablement joué un rôle important dans le maintien des deux techniciens, qui ont pour mission de maintenir le SUALG en Pro D2.

"Les doutes ont été levés dans le week-end. On a discuté avec le président, qui avait eu aussi le retour des joueurs. [...] La seule chose importante aujourd'hui est que le club reste en Pro D2 à la fin de la saison. Là, on espère qu'on a rallumé une étincelle, que l'étincelle va devenir un feu, et le feu va devenir un incendie. Si ça se passe bien, je pense qu'on continuera tous ensemble. C'est notre volonté en tout cas, mais on sait d'où on part", a confié Sylvain Mirande à nos confrères de Sud Ouest.