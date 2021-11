Jeudi, à l’image de son équipe, Thomas Vincent a repris des couleurs. Impeccable au pied et dans l’animation, il a également délivré deux passes décisives pour ses ailiers Rokoduru et Etcheverry. De quoi redonner confiance à ce pur produit lot-et-garonnais.

Surtout l’association entre le jeune ouvreur et Paul Graou commence à trouver de vrais automatismes. Il s’agissait jeudi soir de leur sixième rencontre côte à côte. En tout cas, le duo a tenu, pour la première fois, toutes ses promesses face au voisin montalbanais. Et cette entente coïncide forcément avec le regain de forme des troupes agenaises. Cette charnière promet. Elle doit confirmer.

En parlant de confirmation, lors de cette rencontre, Thomas Vincent a rappelé qu’il est bien le numéro 1 du poste au club. Et que finalement, la quête d’un nouvel ouvreur ne l’effraie pas tant que ça. On le sait, dans de bonnes conditions, le talent du garçon est indéniable. Tant face au but que ballon en main. Surtout, il semble avoir passé un cap défensivement parlant. Encourageant.

Par Matthieu Vich