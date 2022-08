Le SU Agen va démarrer une nouvelle saison de Pro D2, ce sera sur la pelouse d’Aix en Provence. Difficile de pronostiquer quel sera le sort d’un club aux huit Brennus. Il sort de deux saisons si difficiles, une année blanche dans l’Elite et un maintien laborieux en Pro D2 (après un début de saison très inquiétant qui conduisit au départ de Régis Sonnes). Treizième sur seize, ça n’a rien de glorieux.

Dans le sondage de Midi Olympique auprès des entraîneurs de Pro D2, le nom du SUA n’apparaît guère parmi les candidats au Top 6 : " Mais ça nous va bien. C’est logique, nous sommes dans un travail de reconstruction. À nous de gagner un statut. " explique le manager Bernard Goutta, nullement vexé. Il sait que son club ne fait plus peur comme avant. Il est arrivé en cours de saison dernière pour finir de redresser la barre afin d‘éviter l’humiliation. Les supporters veulent croire que le club ne peut que faire mieux, fort de quelques recrues comme Malik Hamadache ou Antoine Erbani.

Après une saison sous les couleurs du MHR, Malik Hamadache (pilier) évoluera aux côtés des Agenais de Bernard Goutta pour la saison 2022-2023.Icon Sport

Goutta poursuit : " Mais le championnat risque d’être très ouvert. Je pense que nous allons voir la Pro D2, la plus compétitive qui ait jamais existé. Tous les clubs se sont renforcés . Il y a aussi des entraîneurs de plus en plus compétents. Ça va se ressentir en termes de vitesse et d’intensité, mais aussi en termes de stratégie et de formes de jeu ". Bernard Goutta fut l’entraîneur de Colomiers entre 2012 et 2017, il y a forgé sa réputation de coach avant de mettre le cap sur Clermont en Top 14 (en tant qu’adjoint). " Les budgets ont évolué aussi, quand on voit que celui d’Aix en Provence sera de 14 millions…. Dans d’autres clubs, j’ai aussi vu qu’on proposait des salaires très élevés. "

" L’an passé, l’équipe avait du caractère, mais elle manquait de maîtrise "

Avec deux matchs amicaux, une défaite à Béziers et une victoire à Angoulême. Bernard Goutta s’est montré plutôt satisfait de la préparation de son club " avec un staff renouvelé ". Il évoque aussi un vrai pari : " Nous avons intégré énormément de jeunes, je crois que le SUA est riche en profondeur. L’inconvénient, c’est que nous nous sommes retrouvés à cinquante à entraînement, ce n’était pas toujours facile à gérer. Mais nous avons gagné du temps dans notre volonté de les amener au plus haut niveau dans les domaines de la dimension physique, du système de jeu et de l’état d’esprit. "

Des deux matchs amicaux, Bernard Goutta retire la bonne première mi-temps face à Béziers et la seconde face à Angoulême. Au-delà des résultats proprement dit, il attend que son équipe gagne en contrôle : " L’an passé, l’équipe avait du caractère, mais elle manquait de maîtrise. Elle ne savait pas " tuer " les matchs…. "