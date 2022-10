Grenoble - Nevers

Pour donner le coup d'envoi de cette 9ème journée de Pro D2, Grenoble accueille Nevers au stade des Alpes. Avec un succès arraché dans les dix dernières minutes à Sapiac la semaine dernière (33-34), les Isérois ont retrouvé la confiance. Actuellement cinquième de Pro D2, le FCG pourrait mettre la pression sur le podium en cas de victoire. Du côté de Nevers, qui reste sur un important succès contre Provence (26-9), ce voyage permettrait de s'installer un petit peu plus dans la première partie de tableau. Mais devant les supporters grenoblois, la mission s'annonce difficile pour les joueurs de l'USON.

Quel est votre pronostic ? Sondage 792 vote(s) Grenoble Nul Nevers

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Rouen - Biarritz

A égalité de points à l'issue des huit premières journées, Rouen et Biarritz se rencontrent ce vendredi. Aux portes du podium, les deux équipes, qui comptabilisent 21 points depuis le début du championnat, seraient bien inspirées de repartir avec la victoire. Et pour ce faire, les Basques pourraient une nouvelle fois s'appuyer sur un subtil mélange entre jeunesse et expérience, à l'instar de la semaine dernière, où le jeune Baptiste Fariscot s'est illustré avec un doublé face à Colomiers (48-31). Les Normands, qui se sont eux imposés en Charente lors de la précédente journée (22-26), confirment leur bon début de saison. En somme, un nouveau match serré s'annonce. Et comme souvent dans ces cas là, l'équipe évoluant à domicile partira avec un avantage.

Quel est votre pronostic ? Sondage 808 vote(s) Rouen Nul Biarritz

Notre pronostic : victoire de Rouen

Provence - Montauban

Tous les deux en difficulté depuis le début de la saison, Provence et Montauban doivent s'imposer ce week-end pour se relancer dans le championnat. Avec aucun match remporté loin de ses terres et le statut de pire défense du championnat aux 236 points encaissés, la tâche s'annonce difficile pour les joueurs de l'USM. D'autant plus que, après la cruelle défaite à domicile infligée par Grenoble, le moral est au plus bas du côté de Sapiac. Et même si du côté de Provence le début de saison est également loin d'être flamboyant, les hommes de Mauricio Reggiardo devraient réagir devant leurs supporters.

Quel est votre pronostic ? Sondage 756 vote(s) Provence Nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Provence

Colomiers - Soyaux-Angoulême

Sur la pelouse du Michel-Bendichou, les hommes de Julien Sarraute doivent renouer avec la victoire pour éviter de voir le peloton de tête s'éloigner. Après un coup d'arrêt à Aguiléra (48-31), Colomiers accueille Soyaux-Angoulême dans le cadre de cette 9ème journée de Pro D2. Si les Haut-Garonnais sont favoris, il faudra tout de même se méfier des joueurs de Vincent Etcheto. Battus la semaine dernière sur leur pelouse par Rouen, les Charentais ont causé de gros soucis aux Normands, malgré un carton rouge reçu dès la 16ème minute.

Quel est votre pronostic ? Sondage 709 vote(s) Colomiers Nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Massy - Mont-de-Marsan

Avec deux victoires obtenues lors des huit premières journées, Massy est la lanterne rouge de Pro D2. Promus à l'issue de la saison dernière, les Franciliens ont du mal à s'adapter aux exigences de la seconde division française. Le Stade montois réalise lui pour le moment un début de championnat un brin décevant. Sur deux défaites consécutives, les Landais sont neuvièmes de Pro D2, et ont besoin d'une victoire pour intégrer le haut du tableau. Dans ce contexte, les hommes de Patrick Milhet et Stéphane Prosper devraient s'imposer sur les terres massicoises.

Quel est votre pronostic ? Sondage 745 vote(s) Massy Nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Oyonnax - Carcassonne

Voilà une rencontre qui paraît déséquilibrée. Premier de Pro D2, Oyonnax reçoit Carcassonne, quatorzième de Pro D2, au stade Charles-Mathon. Toujours invaincus à domicile, les Oyomen font pour le moment la course en tête et enchaînent les bons résultats. Une série de matchs opposée à celle de Carcassonne, qui a néanmoins renoué avec la victoire la semaine dernière contre Aurillac (27-9), après quatre défaites de rang. Et si un bon résultat permettrait aux hommes de la Cité d'enclencher une nouvelle dynamique, la marche semble trop haute pour Samuel Marques et ses coéquipiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 700 vote(s) Oyonnax Nul Carcassonne

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Aurillac - Béziers

Défaits à Carcassonne la semaine dernière, les Aurillacois enchaînent avec la réception de Béziers. Pour se relancer, les Cantaliens pourront s'appuyer sur le soutien de leur public, devant qui ils n'ont jamais perdu cette saison. Un fait de plus en plus rare après les huit premières journées, qui démontre ô combien il est difficile d'aller gagner au stade Jean-Alric. Egalement battus la semaine dernière, les Héraultais se rendront eux dans le Cantal dans l'espoir de ramener des points et de passer devant leur adversaire au classement. Comme l'année dernière, où les joueurs du Stade aurillacois avaient battu Béziers de deux petits points (22-20), la confrontation devrait sourire aux Rouge et Bleu.

Quel est votre pronostic ? Sondage 722 vote(s) Aurillac Nul Béziers

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Agen - Vannes

Après un début de saison compliqué, Agen a trouvé son rythme. Sur une série de quatre victoires consécutives, dont deux sur les pelouses de Mont-de-Marsan et Biarritz, les joueurs de Bernard Goutta multiplient les prestations de haut niveau. Et si pour le moment le SUA semble avoir plus de facilité à s'imposer à l'extérieur, il ne serait pas surprenant de voir les Lot-et-Garonnais signer la deuxième victoire de la saison à Armandie. Ils devront néanmoins se méfier de Vannes qui, comme sa victoire à Colomiers fin septembre en témoigne, est capable de réaliser des coups loin de ses terres.

Quel est votre pronostic ? Sondage 776 vote(s) Agen Nul Vannes

Notre pronostic : victoire d'Agen