Colomiers - Oyonnax

Choc de haut de tableau sur la pelouse de Michel Bendichou avec Oyonnax qui se déplace en leader à Colomiers. Jo El Abd et ses joueurs restent sur une série impressionnante de dix victoires consécutives. De l'autre côté, les columérins soufflent le chaud et le froid en ce moment et restent sur une défaite en déplacement face à Provence Rugby (27-20), la troisième en cinq matchs. Même si à domicile Colomiers tentera de relever la tête, nous misons sur une courte victoire d'Oyonnax.

Carcassonne - Montauban

Après un succès glané en Normandie face à des rouennais pris par l'émotion (3-24) la semaine dernière, Carcassonne se verrait bien enchaîner un deuxième succès de suite pour se mêler à la lutte aux phases finales. Les troupes de Christian Labit accueillent des montalbanais qui restent sur un match nul décevant à domicile (27-27) face à Bourg-en-Bresse et qui chercheront à relancer la machine au pied de la cité. Malheureusement pour eux, ils risquent de buter sur une formation carcassonnaise solide sur ses terres. En cas de victoire Carcassonne (8e) reviendrait à 1 point de Montauban (5e).

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Béziers - Agen

Béziers n'a toujours pas gagné en 2022 et les biterrois restent sur trois défaites de suite à Vannes, Provence et Aurillac. Mais lors de la défaite dans le Cantal la semaine dernière (22-20), l'ASBH a fait preuve de résilience et le retour au stade Raoul-Barrière pourrait relancer l'équipe de Pierre Caillet. Béziers pointe à la 12ème place du classement avec 35 points, soit 5 de plus qu'Agen qui est 14ème. Même si les hommes de Bernard Goutta vont mieux, ils n'ont pas joué depuis le 13 janvier à Narbonne (26-27) et ne devraient pas s'imposer à Béziers.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Grenoble - Rouen

Lors de la dernière journée les grenoblois ont signé un succès retentissant à Bayonne dans un match au scénario fou (35-37). Cette victoire pourrait enfin marquer le tournant d'une saison jusque-là morose pour le FCG qui pointe à la 11ème place (35 points). Face à Rouen, 15ème (29 points), les coéquipiers d'Ange Capuozzo doivent confirmer le succès obtenu à Jean Dauger pour distancer la zone rouge. Nous misons sur une victoire du FCG.

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Narbonne - Provence Rugby

Marc Delpoux et ses hommes n'ont pas démérité la semaine dernière à Mont-de-Marsan mais comme souvent ils ont craqué et l'addition a été salée (33-6). De son côté, Provence n'a toujours pas connu la défaite en 2022 et reste sur un succès à domicile contre Colomiers (27-20). Revenus aux portes du Top 6, les provinciaux (7ème) doivent continuer à engranger des points pour rester au contact et un déplacement chez la lanterne rouge semble être l'occasion idéale. Nous misons sur une victoire d'Enzo Selponi et de ses coéquipiers.

Vannes - Mont-de-Marsan

Pour ne pas se faire distancer dans la lutte à la première place du classement, les montois doivent aller gagner à Vannes. Sur le papier, Mont-de-Marsan (2ème) part favori face aux bretons qui pointent à la 9ème place. Vannes n'a pas joué la semaine dernière et les montois pourraient bien en profiter pour imposer un rythme élevé et prendre le dessus. Dans un match serré, nous misons sur une victoire de Mont-de-Marsan.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Bourg-en-Bresse - Aurillac

Reporté

Nevers - Bayonne

Nevers (6ème) accueille Bayonne (3ème) au Pré Fleuri vendredi soir dans un duel qui vaut cher pour les deux équipes. D'un côté Nevers qui lutte pour le Top 6 et qui se verrait bien faire tomber un cador devant ses supporters, de l'autre des basques qui doivent se reprendre après la défaite à domicile face à Grenoble la semaine dernière (35-37). Nous misons sur une courte victoire de Nevers face à un Aviron en délicatesse.

Notre pronostic : victoire de Nevers