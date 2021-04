Perpignan souffre et l’emporte contre Biarritz

Le début de match a manqué de rythme et de folie, mettant aux prises deux équipes ne souhaitant pas faire de cadeaux et de solides défenses. Les buteurs Hart et Jaminet ont ainsi rempli la feuille de match avec un 6-6 avant la demi-heure de jeu. Mais alors que l'Usap était en attaque dans les 22m, Barry a flairé le bon coup en interceptant une passe de Volavola pour marquer un essai de 80m en contre (13-6).

Les 40 premières minutes quasi parfaites des Basques se sont ponctuées avec un deuxième essai… de pénalité et deux cartons jaunes successifs après des fautes de Chouly et Lemalu. 20-9 à la pause.

Leçon de charges au près des Catalans

Au retour des vestiaires, les Catalans ont remis la main sur la balle bien qu’à 13 contre 15. Avec leurs charges et leurs longues possessions, ils ont marqué deux essais par Lam et Volavola, provoqué un carton jaune et refait leur retard au score pour une leçon de charges au près.

Dans un dernier sursaut, les joueurs de Clarkin ont su aller marquer un ultime essai par Furno offrant aux Rouge et Blanc un bonus défensif utile pour la conservation future de leur 3e place au classement. Justement, avec ce succès, l’Usap n’est plus qu’à deux points d’une qualification assurée parmi les six premiers du classement. Lors des prochains matches de championnat, Perpignan se rendra à Béziers quand les Basques iront à Mont-de-Marsan. Saveur derbies.