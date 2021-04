Perpignan remporte le derby à Béziers et se qualifie pour les demies

On pourrait presque dire 20 minutes et puis plus rien. Emballant et alternant le jeu durant une belle entame, les Biterrois ont joué et quelque peu dominé ce début de match, marquant deux essais par leurs trois-quarts Plazy (9e) et Espeut (16e). Mais à partir de la 20e minute, le scénario a été sensiblement le même : les Catalans ont mis les mains sur les ballons et le jeu, Béziers défendant avec courage. Pujol a aussi inscrit un essai après un bon petit côté droit et un retour intérieur de Reynaud (34e).



Par la suite, que ce soit en fin de première mi-temps tout comme lors de la deuxième période, les joueurs d’Arlettaz ont porté les munitions, accéléré ou obtenu des pénalités, mais Jaminet, leur buteur longue distance étant blessé, les Catalans sont allés plusieurs fois en pénal’touches sans marquer.

La pénal’touche de la gagne manquée