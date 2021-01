Perpignan gagne à Provence Rugby un match spectaculaire

On a l’habitude de mano a mano de buteurs dans des matches cadenassés ou lors des money times d’autres. Mais ce samedi soir à Maurice-David, Aixois et Perpignanais ont offert un mano a mano au score de bout en bout, le tout agrémenté de 9 essais !



Les premiers à allumer la mèche ont été les Catalans avec Lemalu. Mais les Aixois avec un doublé de Belan ont repris la main. Comme Massip et Jaminet n’ont pas tremblé face aux poteaux, les deux équipes se sont quittées sur un brillant 20-20 à la pause.

Autre test à venir pour le leader

Ce match a aussi marqué les débuts du centre international argentin De la Fuente avec les Usapistes. Plutôt à son aise, il a encore manqué d’automatismes, au contraire de Tilsley, déjà marqueur à la 33e pour la suite du chassé-croisé. L'heure de jeu a ensuite vu un doublé d'essai de l’ancien Girondin qui a fait la différence à la marque et dans les têtes. Perpignan est repassé devant au score, asseyant une certaine emprise. Avec un autre doublé d'essais de Lemalu, le large a été fait.



Mais avec courage et Zambelli derrière la ligne, les Noir et Blanc ont tenté en vain de revenir dans les clous d’un bonus défensif quand les Sang et Or se sont contenté d’une victoire 41-34 (sans bonus offensif). Il s’agit de la 5e victoire en 7 déplacements pour les joueurs d’Arlettaz.



Pour la suite de la saison, l’Usap ira en leader à Mont-de-Marsan pour un autre test. Provence aura ensuite 6 déplacements lors des 10 prochains matches en commençant par un déplacement à Nevers.