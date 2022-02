Oyonnax frappe fort, Grenoble se relance... Les Pronos de la 21e journée

Colomiers – Nevers

Les Columérins ne semblent pas vraiment apprécier leurs déplacements puisque les hommes de Julien Sarraute accumulent cinq défaites consécutives à l'extérieur. Leur dernière victoire en terre " inconnue " remontant au 19 novembre face aux promus narbonnais. Après la courte défaite (12-10) à Aurillac, il faudra que Colomiers assure dans son antre face à l'un de ses concurrents direct au top 6 : Nevers. Actuellement sixième au classement à égalité avec les Carcassonnais nul doute que la Colombe aura à cœur de grappiller des points pour consolider sa place dans le top 6. Mais une chose est sûre rien ne sera évident face à cette équipe de Nevers qui compte bien faire de même pour obtenir une qualification en phases finales.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Nevers

Béziers – Bayonne

Troisième au classement derrière Oyonnax et Mont-de-Marsan, ce déplacement à Béziers est l'occasion de prendre des points pour les Bayonnais. Mais attention les Biterrois n'ont pas l'habitude de laisser filer la victoire dans leur antre. Depuis le début de la saison l'ASBH ne s'est incliné que deux fois au stade Raoul-Barrière, c'était face à Provence Rugby et Mont-de-Marsan. Malgré tout, on imagine une victoire des Bayonnais qui restent sur deux victoires consécutives.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Grenoble – Aurillac

Il est l'heure pour Grenoble de se relancer. Treizième au classement le FC Grenoble s'est enlisé dans le bas du classement et joue désormais le maintien. Une situation que le club aurait eu bien du mal à imaginer en début de saison puisqu’il visait... la qualification. On attend donc une petite révolte des Grenoblois contre une équipe qui sort d'une belle victoire face à Colomiers. C'est dans ce contexte que nous imaginons plus facilement une victoire des locaux qui fera le plus grand bien pour se sortir de la zone sensible.

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Provence Rugby - Carcassonne

Cinquième au classement, l'US Carcasonne est sur une belle lancée de trois victoires consécutives et à l'air bien décidé à conserver sa place dans le top 6. De son côté Provence Rugby fait une saison en demi-teinte mais c'est tout de même imposé 18-22 à Montauban la semaine dernière. De quoi faire le plein de confiance pour les hommes de Xavier Péméja. Il est donc difficile de départager ces deux équipes mais au vu de la forme du moment ce sont les Audois que l'on imagine s'imposer.

Note pronostic : victoire de Carcassonne

Narbonne - Rouen

Si les Narbonnais veulent continuer à nourrir un infime espoir de se maintenir, leur salut viendra forcément par un enchaînement de victoires à domicile. Et cette probable série pourrait avoir démarré il y a deux semaines et la victoire sur Provence 34-33. D'autant qu'en face, ce sont des Rouennais avant-derniers avec 10 points d'avance qui se présentent. L'occasion est donc rêvée pour les Audois de grappiller des points sur un concurrent direct au maintien. Mais dans ces conditions, difficile d'imaginer que les joueurs de Rouen viendront au Parc des Sports et de l'Amitié la fleur au fusil, eux qui ont aussi cruellement besoin de points.

Notre pronostic: victoire de Narbonne

Vannes - Montauban

Cette saison, les Vannetais n'ont perdu que trois matchs à domicile. Mieux encore, ils n'ont plus perdu sur leurs bases depuis le 23 septembre et la fessée 6-23 infligée par Oyonnax. Face à eux, Montauban a besoin de points pour ne pas se retrouver détaché des six premières places qualificatives pour les phases finales, eux qui occupent actuellement la 7e place au classement avec seulement 4 points de retard sur le 4e, Nevers. Mais ils ne comptent également que 8 points d'avance sur leur adversaire. Une défaite des Montalbanais permettrait donc aux Bretons de grignoter leur retard de points et se relancer, après deux défaites de rang. Ce match de milieu de tableau s'annonce pour le moins indécis et l'ambiance chaude du stade de La Rabine pourrait bien faire pencher la balance.

Notre pronostic: Victoire de Vannes, bonus défensif pour Montauban

Bourg-en-Bresse - Agen

C'est l'un des deux chocs de bas de tableau de cette 21e journée du Pro D2. L'équation est simple pour les Bressans, la victoire est obligatoire s'ils ne veulent pas laisser l'opportunité à Rouen de les dépasser. Tous les deux sont coude à coude au classement 32 points chacun. Oui mais voilà, en face, les Agenais restent sur une seule défaite lors de leur six derniers matchs. De quoi avoir engrangé de la confiance après la nomination de Bernard Goutta dans le staff début 2022. En cas de victoire, les Lot-et-Garonnais s'ouvriraient les portes du Top 10 et feraient un grand pas vers le maintien.

Notre pronostic: Victoire d'Agen

Mont-de-Marsan - Oyonnax

Voici LE choc que tous les amateurs de Pro D2 attendent avec impatience, entre le premier et le deuxième au classement. Les Montois sont invaincus à domicile depuis le début de la saison et comptent seulement trois points de retard sur les "Oyomen". Des joueurs d'Oyonnax pour qui les calculs sont simples: s'ils perdent, Mont-de-Marsan leur reprend le fauteuil de leaders. S'ils gagnent, il creuseraient un écart de sept ou huit points sur les coéquipiers de Léo Coly. Mais attention danger, car en cas de défaite, les jaune et noir laissent tomberaient pour la première fois à André et Guy Boniface cette saison, mais aussi et surtout, laisseraient l'opportunité à Bayonne de monter sur la deuxième marche du podium. Dans cette course à trois (Oyonnax, Mont-de-Marsan, Bayonne) pour seulement deux places, le moindre faux pas pourrait coûter cher.

Notre pronostic: victoire d'Oyonnax