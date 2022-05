Oscar Midi Olympique : Samuel Marques et Maxime Gianet honorés !

C’est la fête à Carcassonne ! Jean-Michel Baylet, président directeur général du groupe La Dépêche du Midi et Frédéric Calamel, président de l’US Carcassonne, convient tous les amoureux de l’USC, le lundi 23 mai, à partir de 18 h 30, au palais des congrès de Carcassonne, pour les traditionnels Oscars Midi Olympique. La prestigieuse récompense sera remise à Samuel Marquès, demi de mêlée du club audois ; tandis que le jeune Maxime Gianet se verra quant à lui remettre l’Oscar Midi Olympique Espoir. La cérémonie, organisée de main de maître par Philippe Oustric et ses équipes, promet de réunir de nombreuses personnalités des tissus politiques, économiques et culturels de la région carcassonnaise, ainsi que tous les supporters, partenaires et sympathisants de l’USC.

L’histoire d’amour entre le club audois et Samuel Marques a débuté lors de la dernière intersaison mais dire que cette collaboration est un succès est un euphémisme. À l’heure où les Carcassonnais ont rejoint pour la première fois depuis la saison 2009-2010 la phase finale de Pro D2, leur demi de mêlée international portugais a joué un grand rôle dans cette saison réussie. Il a en effet participé à 22 matchs de phase régulière et inscrit la bagatelle de 222 points ! Demi de mêlée joueur et intelligent (il a inscrit pour l’heure cinq essais de filou), redoutable cornac pour ses avants, Samuel Marques est doté d’une très belle qualité de passe et d’un jeu au pied performant. Lors de la phase régulière, il a ainsi marqué 49 pénalités et 25 transformations. Le numéro 9 passé par Albi, la Section paloise, le Stade toulousain et Brive a connu tous les niveaux du rugby et est doté d’une très forte expérience qui a aidé les Audois à gérer la compétition.

L’Oscar Espoir pour Maxime Gianet

L’oscar Midi Olympique Espoir sera quant à lui remis à un jeune joueur qui figure l’avenir de l’USC. L’Audois, qui a débarqué à Carcassonne en provenance de l’Avenir gruissannais tout proche est un pur produit de la formation locale.

Pro D2 - Carcassonne - Maxime GianetMidi Olympique

Le jeune arrière s’est vu offrir cette saison son premier contrat pro, l’engageant auprès de l’USC jusqu’en 2024 . Maxime Gianet coche toutes les cases du profil de joueur que le club audois veut développer à l’avenir. Un gamin du cru, qui a fait ses classes dans le proche environnement du club, et qui a l’amour du maillot chevillé au corps. Rendez-vous donc le 23 mai pour une soirée inoubliable animée par la journaliste Judith Soula et l’ex pilier plein d’humour Romain Magellan !