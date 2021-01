Montauban fait tomber l'ex leader usapiste à Sapiac

A la 79e minute, la mêlée de Montauban est allée chercher son succès, consacrant sa domination dans ce secteur. Si la pénalité a été manquée par Bosviel permettant une relance de la dernière chance de Perpignan, l'action a aussi mis en lumière un autre acteur majeur de ce match : Kelly Meafua qui a arraché une munition au sol synonyme de victoire.

Ce sont aussi les joueurs de Ninard qui ont pris ceux d'Arlettaz à la gorge d'entrée de match. Avec des ballons volés en touches et de la pression au pied, ils ont déréglé le leader. En plus des pénalités de Bosviel, sur une chandelle de ce dernier, Acebes s'est loupé et Silago en a profité pour aller derrière la ligne.

Comme beaucoup d'autres, les Perpignanais ont réagi avec une pénal'touche. Après une première faute sur maul, le capitaine Munoz a récidivé près de la ligne, écopant d'un carton jaune et forçant Monsieur Hourquet à valider un essai de pénalité.

Carcassonne au menu des deux équipes

En supériorité numérique, les Catalans ont ensuite volé un ballon au sol sur les 5m de l'USM avant d'écarter aile gauche opposée où Tilsley a marqué un nouvel essai. Avec des soucis montalbanais sous les renvois et des ennuis sang et or en touches et un peu en mêlées, la pause a donc été sifflée sur un 19-15 en faveur des Sapiacais.

Dès la reprise, Perpignan a longuement mis la main sur la balle dans les 22m, permettant à De la Fuente de marquer en force sur la gauche son premier essai avec ses nouvelles couleurs. Il y a ensuite eu moult remplacements et des buteurs (Bosviel et Jaminet) pour faire gonfler le score jusqu'à 25-23 en faveur des Vert et Noir.

C'est ce score final donc qui consacre une 8e victoire de suite des Sapiacais à domicile quand l'Usap ne glane pas de 7e victoires en déplacement cette saison. Lors des prochains matches de championnat, Montauban jouera un match en retard à Carcassonne quand l'Usap recevra... Carcassonne un peu plus tard en février lors de la 16e journée.