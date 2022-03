Mont-de-Marsan en maître, Carcassonne surprend encore... Les pronos de Pro D2

Carcassonne - Colomiers

Malheureuse vaincue sur le gong, il y a trois semaines sur la pelouse d'Agen (22-19), nul doute que l'US Carcassonne aura à coeur de se racheter. En face d'elle, se dressent des Columérins avec le même objectif : le top 6. Les 30 acteurs devraient donc nous livrer une bataille de tous les instants et le vainqueur fera un pas de plus vers les phases finales. Toutefois, les hommes de Julien Sarraute ont rencontré de nombreuses difficultés loin de leurs bases ces derniers temps. En effet, cela fait six revers consécutifs à l'extérieur. Étant donné l'enjeu du duel, nous misons sur une courte victoire carcassonnaise, avec des Columérins accrocheurs.

Qui voyez-vous s'imposer ? Sondage 1730 vote(s) Carcassonne Match nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Colomiers

Grenoble - Provence Rugby

S'il fallait définir l'irrégularité, elle collerait bien aux Isérois ces derniers temps. Capable de s'imposer chez le dauphin et de s'incliner à la maison face au premier relégable en l'espace d'une semaine, Grenoble fait partie des mauvais élèves à domicile cette saison (14e sur 16). En face, se trouve une équipe d'Aix bien plus efficace qu'en début de saison. Les hommes de Mauricio Reggiardo restent sur deux succès de rang dont un face à Bayonne au début du mois de mars et peuvent plus que jamais rêver d'une place dans le top 6, inespéré il y a quelque temps. En raison de l'enjeu et des résultats corrects des Aixois à l'extérieur, nous misons sur un court succès de Provence Rugby.

Qui voyez-vous s'imposer ? Sondage 1673 vote(s) Grenoble Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : victoire de Provence rugby, bonus défensif pour Grenoble

Oyonnax - Bourg-en-Bresse

C'est sûrement la rencontre la plus déséquilibrée de cette 25e journée de Pro D2. Deux formations avec des objectifs bien différents. D'un côté, les Oyomen auront à coeur d'effacer des mémoires le revers subis à Jean Dauger, il y a trois semaines (52-21). Surtout qu'une victoire pourrait être synonyme de top 2. De l'autre côté, Bourg-en-Bresse mène une véritable lutte contre le maintien avec Rouen et Narbonne. De plus, sur trois échecs de rang, nous voyons mal les Bressans ramener le moindre point de Charles Mathon.

Qui voyez-vous s'imposer ? Sondage 1570 vote(s) Oyonnax Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : victoire bonifiée d'Oyonnax

Narbonne - Béziers

C'est le moment ou jamais de lancer l'opération "remontada" pour les Audois, qui plus est face au voisin bitterois. Mais la tâche s'avère rude pour les protégés de Julien Seron. Connu pour craquer en fin de rencontre, il n'est pas impossible de revivre le même scénario face à une formation héraultaise qui vise pourquoi pas les phases finales. Malgré les difficultés de Béziers à l'extérieur cette saison, nous misons sur une courte victoire de Béziers, avec des Narbonnais aux portes du bonus.

Qui voyez-vous s'imposer ? Sondage 1701 vote(s) Narbonne Match nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Béziers

Vannes - Rouen

Après un très mauvais début de saison les Vannetais de Jean-Noël Spitzer ont relevé la tête et se positionnent désormais en milieu de tableau. Les deux défaites face à Carcassonne et Béziers ont toujours un goût amer et la réception de Rouen sera l'occasion de renouer avec la victoire. De leurs côtés les Rouennais sont dans une dynamique peu favorable et lutte toujours pour leur maintien ce qui laisse entrevoir une victoire du RC Vannes dans son antre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1589 vote(s) Victiore de Vannes Match nul Victoire de Rouen

Notre pronostic : victoire de Vannes

Aurillac - Nevers

Après la grande déculottée reçue par les Aurillacois à l’aller (défaite 37-3), il sera difficile de s’imposer face à une équipe de Nevers lancée vers la course à la qualification. Actuellement 4ème au classement avec 62 points, les Neversois devront l’emporter pour ne pas voir leurs concurrents directs revenir sur eux. Après leur dernière victoire bonifiée à domicile face à Narbonne, les joueurs de Nevers sont en pleine confiance.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1667 vote(s) Victoire d'Aurillac Match nul Victoire de Nevers

Notre pronostic : victoire de Nevers

Montauban - Agen

Avec une seule défaite et un match nul sur sa pelouse, l'US Montalbannaise est en confiance quand il s'agit de jouer en terre connue. La réception d'Agen est donc l'occasion de prendre un maximum de point pour intégrer le tant espéré top 6. De son côté Agen va mieux et reste sur une victoire à domicile face aux Carcassonnais. C'est donc en ayant fait le plein de confiance que les Agennais se déplaceront sur la pelouse de Sapiac. Malgré beaucoup d'envie de la part des anciens pensionnaires de Top 14, on imagine tout de même une victoire des Montalbanais.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1694 vote(s) Victoire de Montauban Match nul Victoire d'Agen

Notre pronostic : victoire de Montauban

Mont-de-Marsan - Bayonne

C'est le choc de cette 25ème journée de Pro D2. Le leader reçoit sur ses terres des Bayonnais bien décidés à finir à la tête du championnat. Après le revers subit à Aix en Provence, les hommes de Yannick Bru ont su réagir en s'offrant le bonus face à Oyonnax. De leurs côtés les Montois, toujours invaincus à domicile et qui restent sur cinq victoires consécutives ont fait de ce match le rendez-vous de cette fin de saison. À l'aller, Mont-de-Marsan s'était imposé 14-33 à Jean-Dauger et cette fois ils auront l'avantage du terrain...

Quel est votre pronostic ? Sondage 1929 vote(s) Victoire de Mont-de-Marsan Match nul Victoire de Bayonne

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

.