Le journal du maintien – À Rouen on savoure le maintien après la victoire contre le leader Perpignan

950 km, la longue distance entre Perpignan et Rouen sur la carte de France. Au classement de ProD2, les deux équipes sont aussi bien loin l’une de l’autre, entre l’Usap qui caracole en tête et peut se permettre de travailler sereinement avant les demi-finales, et Rouen (13e) qui devait absolument prendre des points dans sa quête de maintien.

Ce maintien, les Normands auraient pu l’assurer un peu plus tôt, en cette fin de saison, avec la réception de concurrents directs Mont-de-Marsan et de Provence, après une victoire à l’extérieur à Béziers (25-23). Mais voilà, il était dit que rien ne serait facile pour cette équipe, cette saison. ‘’Contre le Stade montois et Provence rugby, des équipes à notre portée, on n’a pas répondu présent’’ explique Fabien Vincent, troisième ligne, pur produit de la formation rouennaise, et capitaine d’une équipe qui découvre encore le monde professionnel. Pourtant, c’est bien à domicile que le Rouen Normandie Rugby a obtenu son maintien cette saison, avec 9 succès pour seulement 6 revers (9e équipe de ProD2 à domicile), dont certains face à des équipes de haut de tableau : ‘’On a réussi à battre des équipes comme Nevers, Oyonnax ou Grenoble, car pour ce genre d’opposition, on se met moins de pression, que face à un adversaire direct’’ reconnaît celui qui joue sa huitième saison consécutive sous les couleurs des ‘’Lions’’. A chaque fois, ils ont basés leur succès sur un début de match canon et une avance à la mi-temps, 19-0 contre Grenoble, 34-9 contre Oyonnax et 25-0 contre Nevers. Vendredi soir, il était aussi question de démarrer fort, contre Perpignan, leader, fort de dix succès à l’extérieur cette saison. ‘’Quand on a préparé le match, les consignes étaient de leur mettre de suite la pression car on savait que c’était une équipe qui prenait beaucoup de points dans les vingts premières minutes, détaille Vincent, la victoire est une récompense pour tout un groupe qui a su se resserrer pour aller chercher ce maintien’’.

‘’On a pris nos responsabilités. On s’est donné rendez-vous dimanche à 7h du matin pour se dire les choses’’

Se resserrer, pour éviter de basculer dans la zone rouge, comme la saison passée. Un exercice 2019-2020 particulier, qui s’est interrompu prématurément alors que Rouen, qui découvrait le monde professionnel, était 15e et premier relégable, à 7 points d’Aurillac, à sept journées de la fin.

‘’On a eu un large turnover dans l’effectif à l’intersaison avec 18 nouveaux joueurs, rappelle le capitaine, ça prend forcément du temps pour les automatismes et s’habituer au climat normand (rires)’’. Malgré cela, Rouen joue les cadors du championnat et n’est pas ridicule avec des courtes défaites face à l’Usap (20-14), face à Vannes (19-23) ou encore face à Biarritz (16-23). Mais les protégés de Richard Hill s’accrochent et arrivent à accrocher des succès pour lancer leur saison. Un vendredi 12 février, alors que les Lions sont sur une série de cinq succès de rang dans leur modeste antre de Jean-Mermoz (3000 places), ils finissent par s’incliner contre Colomiers (19-23). ‘’Il y a beaucoup de choses que nous avons bien fait dans ce match. Nous avons été très forts en mêlée, plutôt efficaces sur nos touches, on a marqué trois essais, mais on a perdu le match’’ regrettait le manager Richard Hill après la défaite.

Un match qui a été clé pour Fabien Vincent et ses coéquipiers : ‘’Après cette défaite, on a pris nos responsabilités. On s’est donné rendez-vous dimanche à 7h du matin pour se dire les choses, raconte Fabien Vincent, une méthode plutôt efficace puisque derrière on décroche notre seul bonus offensif de la saison contre Oyonnax (37-25).’’

Figure de proue du rugby normand

Le Rouen Normandie Rugby jouera une troisième saison en ProD2 l’an prochain, pas anodin pour un club porte étendard du rugby normand, isolé géographiquement, à l’instar de Vannes, du reste du peloton d’équipes du championnat. ‘’Le club s’est énormément développé ces dernières saisons, et continue à le faire, ça n’a rien à voir avec le club que j’ai connu à mes débuts, note l’emblématique troisième ligne, l’année prochaine on jouera nos matches à Diochon (NDLR : Stade de football à Rouen), pour continuer à faire grandir le rugby normand.’’

Un club de rugby qui a vu passer récemment passé dans ses rangs, Gabin Villière et Wilfrid Hounkpatin, et dont les têtes d’affiches se nomment Jordan Michallet, qui avec 178 pts est le 8e meilleur réalisateur de Pro D2 cette saison, et Paul Surano (8 essais). Peu impacté par le Covid cette saison, les Normands pourront, avec maintenant le maintien en poche, aborder le match à Biarritz ‘’avec le plus de sérénité possible’’ conclut Fabien Vincent, le sourire aux lèvres.

Par Jules POQUET