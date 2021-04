Le gros coup d'Oyonnax à Nevers

Duel crucial dans la course au top 6 pour Nevers qui enchaînait une deuxième réception après sa victoire face à Aurillac (16-3). Et ce n'était pas n'importe quel invité ce soir mais nul autre qu'Oyonnax, cinquième à cinq points des Neversois (7e) au classement. Pour paraphraser le manager de l'USON, Xavier Péméja, les Nivernais n'avaient donc pas le droit à l'erreur. Ce sont eux qui ont d'ailleurs creusé l'écart en premier avec un essai d'Issam Hamel (34e) sur ballon porté. Bien aidés par l'indiscipline aindinoise (cartons jaunes pour Feauai 26e et Taieb 33e), ils baissaient finalement la garde avant la pause laissant les Oyomen revenir avec un essai à 14 contre 15 signé Lovobalavu (38e). Auteur d'un 100% au pied (3/3) dont une dernière pénalité sur la ligne médiane, Le Bourhis donnait même cinq longueurs d'avance à son équipe à la mi-temps.

Trois cartons jaunes mais une victoire au bout

Probablement galvanisés par leur première victoire à Charles-Mathon depuis deux mois face à Béziers (38-20), les Oyomen ont même carrément pris le large en deuxième période avec un essai de Grice (52e) sur maul. Et même si Le Bourhis manquait deux pénalités de suite (4/6), le break était fait aux portes du money time (8-20, 70e). Sauf que les joueurs de Joe El Abd ont encore pêché par indiscipline en fin de partie et laissé les Neversois s'accrocher à l'espoir d'une remontada éclair. Après un bon travail dans l'axe de ses avants et une belle sautée de Tanguy Ménoret, Lucas Blanc redonnait espoir à son équipe avec un nouvel essai en coin (71e). Avec la transformation d'Urruty excentrée, Nevers revenait à cinq points (15-20) et lâchait les chevaux. Mais les joueurs de Xavier Péméja n'ont pas réussi à aller arracher la victoire malgré la supériorité numérique. Pour sa 100ème sous le maillot aindinois, c'est le demi de mêlée Jérémy Gondrand qui grattait le ballon de la gagne dans ses 22m.

Pour la toute première fois de son histoire en PRO D2, Oyonnax s'impose au Pré-Fleuri (15-20) au terme d'une partie encore trop indisciplinée et avec quelques maladresses en touche. Un succès qui permet aux Oyomen de rejoindre provisoirement Colomiers à la quatrième place et surtout de sécuriser un peu plus leur qualification pour les barrages. Principal poursuivant au top 6, Nevers réalise une très mauvaise opération comptable malgré le bonus défensif car les Oyonnaxiens pointent désormais à huit points au classement et Grenoble aura l'occasion dimanche de prendre également le large à trois journées de la fin de la phase régulière.