La pépite de Pro D2 - Surano (Rouen) : "Jamais je n'aurais cru pouvoir jouer en Pro D2 un jour"

S'il continue sur cette lancée, la saison 2020/2021 pourrait marquer un véritable tournant dans sa carrière. En deux matchs à peine, Paul Surano s'installe confortablement à la première place des meilleurs marqueurs de Pro D2, au côté de Melvyn Jaminet. Pour ce natif de Perpignan l'objectif est clair : " rester le meilleur marqueur de cette saison de Pro D2. J'y crois de plus en plus ".

Bercé par le rugby depuis tout petit, c'est tout naturellement qu'il marche dans les pas de son père et de son frère. Celui qui a commencé le rugby à l'âge de 6 ans, au Havre, n'imaginait pas une seule seconde en arriver là aujourd'hui : " C'est allé très vite pour moi avec la montée de Rouen en Pro D2. J'ai été là au bon moment. Sachant le parcours que j'ai eu, je voyais le monde pro très loin. Jamais je n'aurais cru pouvoir jouer en Pro D2 un jour. " Malgré ses performances remarquables au cours de ces deux derniers matchs, Paul Surano garde la tête sur les épaules et ne préfère pas penser au Top 14 pour le moment : "Je préfère garder les pieds sur terre en Pro D2. J'aimerais rester à Rouen encore un peu pour confirmer mais bien sûr ça serait avec plaisir de pouvoir jouer à plus haut niveau. "

Jouer en Top 14 : un rêve pour l'ailier de 22 ans, qui ose à peine évoquer l'équipe de France qui est encore "beaucoup trop loin" pour lui. Jouer le plus longtemps possible et au plus haut niveau possible, voilà le souhait de Paul Surano qui sait déjà où il sera après le rugby : " Quand le rugby s'arrêtera, j'irai rejoindre mon père et mon frère en Espagne dans l'entreprise familiale. Travailler ensemble c'est quelque chose qui nous tient à cœur ".

Rouen est sur une bonne lancée

Après deux victoires consécutives (dont une avec le bonus offensif contre Oyonnax), les Rouennais semblent en bonne voie vers le maintien, qui est l'objectif numéro un. Le tout est de ne pas relâcher les efforts de ces dernières semaines comme l'explique Surano : " Les victoires à la maison nous ont permis de continuer à y croire. Maintenant il faut être à 100 % concentré et gagner. On voit que quand tout le monde respecte son rôle, on arrive à faire de belles choses. On s'est amélioré en attaque et en défense sur les mauls notamment où on avait tendance à encaisser des points ". Malgré quelques difficultés en début de saison, les Lions semblent bien décidés à aller chercher une victoire sur la pelouse d'Aurillac vendredi soir: " C'est une équipe très rugueuse, il ne faut pas tomber dans le piège. L'objectif est de produire du jeu et concrétiser nos attaques ".

Paul Surano contre OyonnaxIcon Sport

Un doublé contre Oyonnax pour le compte de la 21ème journée, un triplé le week-end dernier face à Nevers, Paul Surano monte en puissance et se positionne parmi les meilleurs joueurs de Pro D2. Avec tout ça, le moral des troupes est au beau fixe: " Les lundis ne sont plus pareils depuis qu'on regagne. On voit beaucoup plus de sourires, l'équipe prend confiance et avec ça, je pense qu'on peut s'en sortir ".

Par Manon Moreau