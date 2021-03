La pépite de Pro D2 - Page-Relo (Carcassonne) : "Je donnerai tout pour que ça marche"

Originaire de l'Isle Jourdain, Martin Page-Relo intègre les rangs du Stade toulousain en 2012. Pour cette saison, le demi de mêlée de 22 ans est prêté à Carcassonne, l'occasion pour lui de gagner du temps de jeu avant de faire son retour à Toulouse.

Celui qui s'est illustré lors du Supersevens l'année dernière a réussi à se faire une place dans l'effectif carcassonnais et compte 17 feuilles de match depuis le début de la saison: "Quand je suis arrivé à l'USC je ne m'attendais pas à jouer autant. En arrivant d'espoir je savais que ça allait être un autre niveau et qu'il fallait que je me batte pour avoir ma place face à des joueurs avec beaucoup plus d'expérience". Rentré à la 64e minute lors du match contre Nevers, il s'illustre avec une belle analyse du jeu qui lui permet de marquer le septième et dernier essai de la rencontre : " Ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué à ce poste à cause d'une petite blessure en février, donc j'avais envie de montrer que j'étais là et que j'avais toujours autant envie de jouer. Je me suis aussi dit "enfin c'est pour moi" après 2 essais refusés depuis le début de la saison ".

Objectif qualification pour l'USC

Après un succès bonifié contre Nevers c'est une autre paire de manches qui attend Carcassonne à Vannes. Une victoire contre le leader de Pro D2 est difficilement envisageable mais rien est impossible et Martin Page-Relo reste positif : " On y va avec beaucoup moins de pression qu'en début de saison où c'était plus compliqué. On veut jouer le jeu que nous avons mis en place ces dernières semaines. L'objectif est de réussir à les embêter sur leurs points faibles et aller chercher une victoire ".

Effectivement le début de saison a été difficile pour les hommes de Christian Labit qui ont eu du mal à s'imposer. Ces derniers temps les jaune et noir ont montré un autre visage, à domicile notamment, qui a permis à l'effectif de reprendre confiance : " On a enchainé pas mal de victoires, on est sur une bonne lancée donc, oui on se dit pourquoi pas la qualification, c'est l'objectif ".

Martin Page-Relo, demi de mêlée prêté par le Stade toulousain (Crédit Photo Midi Olympique/Stéphanie Biscaye)Midi Olympique

Réussir son retour à Toulouse

A la fin de la saison, Martin Page-Relo fera son retour dans le club de la ville rose. L'enjeu est de taille pour le jeune demi de mêlée qui devra encore faire ses preuves, pour se faire une place parmi les pros où la concurrence est féroce : " En revenant à Toulouse j'espère avoir du temps de jeu pour avoir l'occasion de m'exprimer à plus haut niveau, intégrer le groupe et me montrer au maximum ". Le numéro 9 compte bien réussir son retour en donnant le meilleur de lui-même pour espérer briller dans le club qu'il supporte depuis tout petit : " Je donnerai tout pour que ça marche ".

Par Manon Moreau