Maxime Espeut commence le rugby à l'âge de 10 ans. Il débute à Boujan, un village où il habite, situé à côté de Béziers. Issu de l'école de rugby de Servian Boujan, il rejoint par la suite le centre de fomration de l'Association Sportive Béziers Héraultb vers l'âge de 15 ans. À partir de la, le rugby devient de plus en plus important et sérieux pour lui.

Une formation qui porte ses fruits

De part son travail et sa qualité de joueur, Maxime Espeut est appelé pour jouer avec l'Équipe de France à XV des moins de 19 ans. Il sera aussi sélectionné à sept reprises, pour jouer avec l'Équipe de France de rugby à VII Développement. Il signe ensuite son tout premier contrat Espoirs en 2018, pour une durée de deux ans, au sein du club qui l'a formé : l'ASBH. En parallèle de tout ça, il est étudiant en Bachelor Management du Sport, au sein de l'école WIN Sport School de Montpellier. Il jongle ensuite avec l'équipe Espoir de Béziers ainsi que l'équipe professionnelle. Il a alors l'occasion de jouer les matchs avec les professionnels de temps en temps au poste de trois-quarts centre mais sinon, le week-end, il continue de jouer avec ceux de son âge.

Pro D2 - Maxime EspeutIcon Sport

Vers la concrétisation

Jusqu'alors présent dans le groupe élargi de l'équipe professionnelle de Béziers depuis l'intersaison, il fait sa première apparition en Pro D2 lors d'un match opposant son club de Béziers à Vannes, pour la 10e journée de championnat. Dans les colonnes de Midi Libre, l'entraîneur de l'ASBH, David Aucagne le sollicite et témoigne de son ressenti par rapport au jeune joueur : "Je suis très heureux que Maxime reste au club car c'est un jeune qui a été formé ici et, pour nous, la formation est très importante. C'est un jeune qui a de l'avenir, qui est déjà international et qui a un bon état d'esprit donc nous allons essayer de l'emmener au plus haut niveau. Il a du potentiel et nous sommes très contents de l'avoir encore avec nous."

Très en forme depuis les deux dernières journées, il inscrit deux essais face à Nevers et un contre Carcassonne. Maxime Espeut est un réel espoir pour le club de Béziers et poursuit son contrat de 2021 de la meilleure des façons.