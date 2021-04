Le natif de Salles (Gironde) fait ses premières passes dans le club de son enfance, sous la main protectrice de son père, lui-même ancien rugbyman à l’US Salles. Malgré des tentatives au judo ou au basket-ball, Simon Desaubiès choisit le ballon ovale qu’il ne quittera plus ensuite. La petite ville de 7 000 habitants voit ensuite partir son poulain au nord, du côté du CA Bordeaux-Bègles. Repéré chez les cadets par le club des damiers, Desaubiès poursuit son apprentissage au CABBG jusqu’en espoirs. Cette formation bordelo-béglaise parfait le jeune rugbyman jusqu’aux premiers matchs en Challenge Cup de sa jeune carrière, en octobre 2018, avant d’être prêté à Mont-de-Marsan, parfait laboratoire pour se développer.

La polyvalence, atout numéro un du Girondin

Arrivé au début de saison dans les Landes, l’étudiant en commerce international a su se faire une place dans l’effectif jaune et noir : "Mon intégration s’est très bien passée, je suis arrivé dans un groupe où je connaissais déjà quelques joueurs de mon âge (Mathieu Smaili, Alexandre Denardi et Léo Coly. Puis avant mon arrivée, j’ai été vendu par Jean-Baptiste Dubié auprès de ses anciens coéquipiers donc ça m’a mis à l’aise." Pris sous l’aile de l’entraîneur Rémi Talès, Simon Desaubiès s’est très vite adapté à sa nouvelle équipe, notamment grâce à son profil polyvalent.

Pro D2 - Simon Desaubiès (Mont-de-Marsan) face à AurillacIcon Sport

Le joueur formé au CABBG est capable de couvrir les postes d’ouvreur, centre et arrière. Une richesse précieuse, mais aussi nécessaire dans le "rugby d’aujourd’hui" selon le principal intéressé. "Depuis l’école de rugby jusqu’à maintenant je n’ai cessé de changer de poste en commençant a l’aile, puis centre, puis ouvreur et quelque fois à l’arrière. La polyvalence me permet de m’adapter rapidement sur certaine action de jeu quelque soit le numéro que j’ai dans le dos. Avec le rugby actuel tous les postes du 10 au 15 sont capable de s’intercaler dans les lignes où se retrouver à l’aile, de part ce jeu de déplacement."

Une "fierté" d'avoir jouer quelques minutes en Top 14

Le profil couteau suisse de Simon Desaubiès n’a pas non plus été oublié du côté de l’UBB. Durant le tournoi des Six Nations, Christophe Urios a fait appel au jeune trois-quarts pour compenser les trous de son effectif. Trois matchs en Top 14 et des étoiles plein les yeux : "C’est une immense fierté d’avoir fais ces 3 matchs avec l’UBB, car, après Salles, c’est aussi mon club formateur. J’avais fait une promesse à ma grand-mère de jouer en Top 14, et elle a pu me voir à la télévision donc c’est encore plus une fierté !"

Cap sur la prochaine saison... toujours en jaune et noir

Trois petites rencontres certes, mais un grand bol d’expérience ramené du groupe bordelais pour celui qui a disputé 21 matchs à Mont-de-Marsan. Fort de ces précieuses minutes dans l’Élite, Simon Desaubiès veut "redonner une belle image du Stade montois sur ces matchs. La saison a été longue et compliqué, de vrai montagne russe. L’objectif de cette fin de saison est de prouver au gens que l’on est pas à notre place." Le centre polyvalent sera "normalement" toujous jaune et noir la saison prochaine, avec un objectif clair : engranger plus de temps de jeu et d’expérience.

Par Clément LABONNE