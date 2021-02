La bonne opération de Biarritz contre Colomiers

Avec trois cartons dont deux rouges en 6 minutes, Colomiers s'est sabordé. Vici d'abord pour un coup au visage, Poet ensuite pour avoir écroulé un maul synonyme aussi du premier essai de pénalité et Deysel enfin pour un plaquage cathédrale : on a connu les trois-quarts haut-garonnais plus inspirés. Menant 10-3 et à 15 contre 12 durant au moins 10 minutes, les Basques se sont inconsciemment relâchés et les Columérins ont réagi avec fierté sur une pénal'touche. Avec le renfort de quelques trois-quarts encore présents sur le terrain, ils ont marqué un essai après maul. Le score n'a ainsi été que de 15 à 13 à la mi-temps en faveur du BOPB (un peu comme le nombre de joueurs).

Le courage de Colomiers

Alors qu'on attendait les Biarrots prenant clairement leurs aises dans le deuxième acte, les Columérins ont répondu avec courage quand les Rouge et Blanc n'ont pas facilement su profiter de leur supériorité numérique. Dans un match avec faux rythme, les coachings et les pénalités ont animé la deuxième période où les joueurs de Clarkin, Sowerby et Nadau n'ont pas su aller chercher les supériorités numériques avec des courses ou des passes face à une défense intelligente. Il aura fallu attendre la 73e minute, une mêlée à 5m avec un avantage pour que le ballon soit écarté vers l'aile où Nicoue a profité du surnombre pour marquer (enfin) l'essai du break. En toute fin de match, O'Callaghan a offert in extremis un 4e essai synonyme de bonus offensif et de 33-16 final.

Si Biarritz a souffert pour l'emporter après les deux cartons rouges adverses, les Basques font une bonne opération au classement : ils reviennent à 4 points de la 2e place. Lors de la prochaine journée le weekend prochain, les joueurs de l'Atlantique recevront Provence Rugby quand Colomiers se rendra à Rouen.