"On perd ce match à la fin de la première mi-temps. Cet essai de pénalité et ces deux cartons jaunes font basculer le match. Nevers, c'est une équipe qui nous ressemble. Ce sont toujours des matchs serrés, âpres. J'espère qu'on prendra notre revanche au match retour parce que je les vois fanfaronner, ce soir. C'est cela qui m'agace, plus que la défaite."

"On s'est fait chier en deuxième mi-temps. Il ne s'est plus rien passés. On allait de touche en mêlée, de mêlée en touche, de faute en arbitrage vidéo. En première période, dès qu'on mettait des séquences longues, on les basculait. On était plus frais qu'eux, plus disponibles mais nous n'avons pas su maîtriser cette fin de match. C'est de notre faute et la sanction est tombée. Ça fait mal."