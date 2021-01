Dernière action de folie pour une victoire biarrote à Colomiers !

9-9 à la pause, le premier acte a été tactique et physique entre les 5e et 3e du classement avant la journée. Les mêlées et le jeu au sol ont donné la plupart des occasions de marquer pour ces deux équipes maladroites et fans du jeu au pied de pression. Malgré un carton jaune à Vici pour plaquage à retardement, la défense columérine a su résister et ne pas concéder d'essai. C'est donc un duel de buteurs gauchers (Poet et Hart) qui a résumé les quarante premières minutes.

Dans le deuxième acte, les acteurs ont souhaité repartir sur ce même scénario. Les défenses, les mêlées et le jeu au pied ont continué de prendre le dessus, tout comme Armitage dans le jeu au sol où son célèbre grattage a fait des dégâts. Avec patience, les Basques ont petit à petit pris le score à 15-9 avant la première pénal'touche digne de ce nom. Avec 12 joueurs entrés finalement dans le groupé pénétrant, la Colombe a réussi à marquer sur pénal'touche (69e) le premier en force de ce match. Avec la transformation, les joueurs du président Carré ont repris le score à 16-15.

Avant les retrouvailles

Si le jeu et la folie ont cruellement manqué durant 80 minutes, les arrêts de jeu nous ont fait sursauter ! Alors que les Biarrots devaient remonter à la main tout le terrain, deux interventions de Saili ont créé de l'incertitude avant que la sirène ne retentisse. Un jeu au pied de la dernière chance par le tout juste entrant Bosch en diagonale a presque trouvé Nicoue. Plusieurs cafouillages plus tard, deux Columérins ont ensuite été plaqués dans leurs 22m puis dans leur en-but à chaque qu'ils voulaient dégager en touche pour permettre à l'arbitre de valider leur succès. C'est finalement Plessis-Couillaud qui a aplati l'essai de la victoire in-extremis ! L'arbitrage vidéo a confirmé et ainsi, les Basques ont glané un 4e succès de rang en déplacement et validé la deuxième défaite de la saison à la Colombe à Bendichou. Contre un concurrent direct, les joueurs de Sarraute se contentent d'un bonus défensif.

Après avoir disputé ce match de la 18e journée (en mode phase retour), jeudi prochain, le hasard des matches en retard, covid oblige, voudra que ces deux équipes se retrouvent au stade Aguiléra pour disputer le match aller (7e journée) de ce championnat si particulier. Prometteur !