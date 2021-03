"Au-delà de son année prochaine sportive, il y a un projet de reconversion au club. C’est une figure emblématique mais ça ne suffit pas, il faut avoir les compétences et le bagage pour continuer à servir le club et il y a des voies très intéressantes à explorer pour qu’il reste fidèle à ce club. Parce qu’il en a envie, parce qu’il est très motivé et il peut beaucoup apporter en dehors du terrain aussi", a précisé Christian Lanta à son sujet. Depuis son retour en Catalogne, l'ancien Clermontois a disputé quarante-et-un matchs de Pro D2 sous les couleurs sang et or.