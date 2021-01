Colomiers s’est repris contre Carcassonne

Dans le premier acte, deux essais refusés à Colomiers (Poet et Vici) avec l’intervention de la vidéo n’auront pas découragé les Haut-Garonnais très entreprenants offensivement ce jeudi. C’est ainsi qu’avec deux essais d’Elliot (en force après pénal’touche et maul) puis de Maurino (lancé dans l’axe après pénal’touche) ont permis un large 23-6 à la pause. Il faut dire que les Carcassonnais ont été beaucoup sanctionnés. Cela a permis à la Colombe de jouer dans la camp adverse, d’évoluer à 15 contre 14 (carton jaune à Sauveterre) et donc de marquer.

Lors du deuxième acte, la Colombe a imposé son rugby de suite. Poet a percé sur les 40m gauche avant de proposer une sautée vers Vici qui a résisté à deux adversaires avec vitesse et raffuts pour marquer en coin gauche ! Le scénario pénal’touche puis groupé pénétrant a ensuite vu les talonneurs remplaçants (Saaidia et Carbou) marquer à tour de rôle pour les deux camps.

Des objectifs différents

Colomiers, meilleure défense de ce championnat s’est bien reprise après la défaite à domicile contre Vannes la semaine passée quand les Jaune et Noir ont confirmé la statistique d’aucune victoire audoise à Bendichou depuis qu’ils évoluent en Pro D2. Lors des prochains matches de championnat, Colomiers ira défier Perpignan à Aimé-Giral alors que Carcassonne se rendra à Oyonnax. Des programmes copieux avec des objectifs de qualification pour les joueurs du président Alain Carré et de maintien pour ceux du coach audois Christian Labit.