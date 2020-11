Pas de gagnant entre Colomiers et Oyonnax

Deux équipes déçues du résultat nul ou satisfaites de ne pas avoir perdu ? La question mérite d’être posée et tous les acteurs de ce match n’auront surement pas le même avis. Mais alors que Colomiers était invaincu à domicile depuis 13 rencontres et qu’Oyonnax avait remporté ses 7 matchs cette saison, aucune des deux formations n’a réussi à faire basculer le match de son côté, que ce soit Jules Soulan sur une pénalité manquée face aux poteaux mais des 45m (76’), ou bien Antoine Zeghdar sur une ultime possession après la sirène (80’+1). Le nul apparait alors logique.

Jules Soulan donne bien l’avantage aux Haut-Garonnais dans l’approche du final, sur un drop bien senti alors que ses avants butaient sur une solide défense (69’, 16-13). Mais Yohan Le Bourhis égalise dans la foulée sur pénalité (72’, 16-16) et démontre une fois de plus sa régularité dans le tir au but avec un important 100% (4 sur 4).

Sacha Zegueur ouvre le bal, Youssef Saaidia lui répond

Deux essais sont inscrits dans cette rencontre, et le premier est à mettre au crédit de celui dont le nom circule de plus en plus dans les hautes sphères du rugby français. Il s’agit de l’Oyoman Sacha Zegueur, profitant d’une faute de main de Maxime Laforgue dans ses 22m, laissant le champ libre à Antoine Zeghdar et donc au troisième ligne (8’). Pour autant, les Columérins savent faire le dos rond pour réagir par l’intermédiaire du très actif Youssef Saaidia, au lancer sur une pénaltouche et à la conclusion d’un ballon porté (24’). Et dans ce chassé-croisé, c’est Colomiers qui mène à la pause.

Sauf que l’écart entre les deux équipes n’excède jamais 4 unités, Oyonnax use beaucoup du jeu au pied mais Colomiers résiste bien à cette tactique et ne tremble pas. L’intensité est élevée, les contacts rugueux, et cette partie marquée par sa belle intensité se termine par un nul qui ne satisfait personne… ou bien arrange les deux, les deux sont justes.