Béziers - Oyonnax

A cinq journées du terme de la saison régulière, les deux équipes sont encore en course pour les phases finales d'accession à l'élite. Les Biterrois (9e) sont à l'heure actuelle, à trois points du top 6. Le plus dur reste encore à venir. En face, les Oyomen (2e) ne possèdent qu'un petit point d'avance sur Bayonne (3e). Un déplacement à ne pas négliger donc, en vue du top 2 qui permettrait aux pensionnaires de Charles-Mathon d'accéder directement aux demi-finales. Au vu des formes récentes des deux formations, l'avantage va plutôt sur les Héraultais, actuellement sur une série de trois succès. Tandis qu'Oyonnax reste sur quatre revers consécutif à l'extérieur. De plus, le dernier match gagné face à Bourg-en-Bresse (31-21) n'a pas vraiment donné le moindre signe de satisfaction. Une chose est sûre, c'est qu'une véritable bataille sera livré à Raoul-Barrière. C'est pourquoi, nous misons sur une courte victoire biterroise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1480 vote(s) Béziers Match nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Oyonnax

Bayonne - Bourg-en-Bresse

Juste en survolant les récents résultats des deux équipes, il n'y a malheureusement peu de place au doute. Bayonne (3e) aura forcément à coeur de se hisser aux deux premières places afin d'éviter de passer par les barrages. Malheureux vaincu sur la sirène la semaine dernière chez le leader Mont-de-Marsan (15-13), les Basques ont envoyé un signal fort à tous ses rivaux. Objectif : la remontée. En face, même si les Bressans n'ont clairement pas été ridicules face à Oyonnax, leur mauvaise série de quatre défaites de rang risque probablement de se transformer en une cinquième. C'est pourquoi nous pronostiquons un large succès basque.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1385 vote(s) Bayonne Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Bayonne

Colomiers - Narbonne

Au vu de la prestation cataclysmique des hommes de Julien Seron, la semaine dernière, lors du derby face à Béziers (17-46), une victoire en Haute-Garonne relève du surnaturel. Suite à cette lourde défaite, leurs espoirs de maintien se sont quasiment envolés. De l'autre côté, les Columérins (6e) mènent une vrai bataille au top 6 avec Carcassonne, Nevers, Montauban, Aix et Béziers où chaque victoire est décisive. Cette réception est l'opportunité pour les Haut-Garonnais de redresser la barre. C'est donc l'occasion de faire le plein de confiance et d'engranger le maximum de points afin de prendre une sérieuse option pour les barrages. Ainsi, Colomiers devrait l'emporter avec le bonus face à un Racing en cruel manque d'inspiration.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1275 vote(s) Colomiers Match nul Narbonne

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Colomiers

Grenoble - Montauban

Montauban, c'est une victoire lors des dix derniers matchs loin de l'antre de Sapiac. Autant dire que les Tarn-et-Garonnais ne se déplacent pas en Isère sous les meilleurs auspices. Vainqueur d'Agen lors de la 25ème journée (21-15), les Montalbanais ont cependant montré un double visage. Le craquage en fin de match pourrait bien coûter cher aux hommes de David Gérard, vendredi. Toutefois, face à eux, se dresse une formation grenobloise, elle aussi dans le dur... mais à domicile. Vaincus la semaine dernière par Aix au stade des Alpes, les protégés de Fabien Gegenbacher auront forcément à souhait de se rattraper devant un public peu séduit cette saison. De plus, l'imprévisibilité du prodige Capuozzo, représente un véritable atout non-négligeable dans la quête d'un succès grenoblois. C'est pourquoi nous voyons bien un sursaut d'orgueil grenoblois contre des Sapiacains accrocheurs.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1406 vote(s) Grenoble Match nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Montauban

Provence Rugby - Vannes

Deux formations aux dynamiques bien distinctes. D'un côté, Aix reste sur une victoire, certes poussive, mais convaincante à Grenoble (6-9). Ce troisième succès de rang fait désormais des Provençaux, de sérieux prétendants aux phases finales. Et, c'est le moment ou jamais de s'en rapprocher encore plus, face à une formation bretonne malade. Les Vannetais n'y arrivent plus depuis trois rencontres. Défaits à domicile la semaine passé face à Rouen (28-31), les hommes de Jean-Noël Spitzer ont enchaîné trois revers. A la fois éloignés de la zone de relégation (12 points) et du top 6 (13 points), les Vannetais n'auront sûrement pas la même source de motivation que leurs adversaires. C'est pourquoi nous pronostiquons une victoire aixoise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1310 vote(s) Provence Rugby Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Provence

Agen - Rouen

La semaine passée à Sapiac, les Agenais nous ont montré qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire. Largement dominés, pendant 60 minutes, les hommes de Bernard Goutta ont réussi à montrer un visage bien plus séduisant afin de terminer sur une bonne note. Les Lot-et-Garonnais ont prouvé qu'ils avaient des ressources et quand ils sont en cannes, il est difficile de leur tenir tête. Les Rouennais quant à eux, ont créé la sensation de la 25ème journée en s'imposant à Vannes (28-31). Mais cette fois-ci à Armandie, la tâche risque d'être plus ardue face à des Agenais bien plus dominants qu'auparavant à la maison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1349 vote(s) Agen Match nul Rouen

Notre pronostic : victoire d'Agen

Nevers - Carcassonne

Cela fait un petit moment déjà que Nevers et Carcassonne se tirent la bourre dans la lutte au top 6. Et, la victoire est plus qu'impérative dans les deux camps. Côté neversois, c'est deux salles, deux ambiances. Autant, les hommes de Régis Dumange performent au Pré-Fleuri cette saison (3e du championnat), autant, loin de la Nièvre c'est une autre paire de manche (14e). A contrario, le constat est bien différent côté audois, quatrième meilleure équipe à l'extérieur. Un bilan satisfaisant, mais si on creuse davantage, force est de constater que les Jaune et Noir n'ont jamais gagné chez une équipe du top 6. C'est en partie à cause de cela que nous voyons Nevers prendre le dessus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1320 vote(s) Nevers Match nul Carcassonne

Notre pronostic : victoire de Nevers

Aurillac - Mont-de-Marsan

La semaine passé, les Cantaliens ont décroché une belle victoire face à une formation neversoise pourtant difficile à manoeuvrer (27-23). Comme Nevers, les Aurillacois performent sur leur pelouse (6e), mais manquent cruellement d'inspiration à l'extérieur (15e). Une statistique à ne pas sous-estimer en vue de la réception, vendredi, de l'ogre montois leader incontesté. Mont-de-Marsan, c'est six victoires sur leurs six derniers matchs, dont trois face à une équipe du top 6. L'excellente saison des Landais n'est plus à prouver et c'est pour cette raison que nous les voyons bien réaliser la passe de sept face à une vaillante équipe d'Aurillac.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1396 vote(s) Aurillac Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan