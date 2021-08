Bayonne passe huit essais à Pau (46-31) pour son ultime rencontre amicale

La semaine précédente, Bayonne avait déjà nettement disposé de Soyaux-Angoulême (45-7) pour sa première rencontre amicale. Le manager Yannick Bru, resté au pays basque cet été malgré la relégation et des sollicitations nombreuses en Top 14, appelait devant ses supporters à "avoir plus d’initiatives et mieux jouer collectivement, pour retrouver du panache offensif". Avec 91 points inscrits en deux matchs, durant cette préparation, il aura de quoi se rassurer avant la reprise officielle, jeudi prochain à Jean-Dauger face à l'autre relégué du Top 14, Agen, pour le lancement de la saison 2021-2022 de Pro D2.