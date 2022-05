Béziers - Carcassonne

Il manque un petit point aux Audois pour assurer leur place dans le top 6, synonyme de qualification pour les phases finales. Les hommes de Christian Labit se déplacent chez des Biterrois qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de championnat. Après une superbe victoire des Carcassonnais face à Bayonne, nous les voyons continuer sur leur lancée face à une équipe de Béziers accrocheuse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3092 vote(s) Béziers Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Bayonne - Rouen

Match crucial pour les deux équipes. En haut du classement, Bayonne veut assurer sa deuxième place en s’imposant avec le bonus offensif. L’équipe rouennaise veut quant à elle sauver sa peau en allant chercher un petit quelque chose à Jean-Dauger. Une mission qui semble quasiment impossible.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3077 vote(s) Bayonne Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire de Bayonne avec bonus offensif

Colomiers - Agen

La victoire est impérative pour Colomiers. Agen n’a plus rien à jouer. Voilà les éléments à avoir avant de regarder cette rencontre. En cas de victoire, les Columérins peuvent assurer leur sixième place et même passer devant Carcassonne (5ème), en cas de mauvais résultat de l'USC. Les Agenais ont quant à eux d’ores et déjà assuré leur maintien. Nous voyons donc une victoire facile des locaux.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2861 vote(s) Colomiers Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec bonus offensif

Grenoble - Bourg-en-Bresse

L’US Bressane à l’occasion de sauver ! A trois points de Rouen, dernier non relégable, les joueurs aindinois se déplacent chez des Grenoblois qui n’ont plus rien à jouer. En espérant un faux pas de Rouen qui se déplace à Bayonne (2ème), Bourg-en-Bresse devra faire le travail au stade des Alpes pour conserver sa place en deuxième division.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3114 vote(s) Grenoble Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : Victoire de Bourg-en-Bresse

Provence rugby - Mont-de-Marsan

Provence rugby en quête d’un nouvel exploit. Les joueurs de Mauricio Reggiardo se sont relancés la semaine dernière en venant à bout d'Oyonnax. Ils accueillent désormais le leader montois avec l’objectif de décrocher la dernière place qualificative pour les barrages. En plus d'une victoire, les locaux devront compter sur un faux pas de Colomiers ou Carcassonne. Ce qui est certain, c’est que les Provençaux donneront tout face à une équipe déjà assurée de finir première.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2966 vote(s) Provence Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : Victoire de Provence

Narbonne - Vannes

C’est le match sans enjeu de cette dernière journée de Pro D2. Narbonne est depuis bien longtemps relégué en Nationale tandis que les Bretons sont dans le ventre mou du championnat et n’ont plus rien à espérer de cette fin de saison. Dans un match ouvert, les Narbonnais auront à cœur de finir en beauté une saison difficile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2777 vote(s) Narbonne Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Narbonne

Aurillac - Oyonnax

Comme beaucoup de clubs, Aurillac (10ème) n’a plus rien à espérer de cette fin de saison. Les Oyomen ont quant à eux l’envie de se racheter et de décrocher une deuxième place, synonyme de demi-finale. La défaite à domicile de la semaine dernière a sans doute laissé des traces, mais les hommes de Joe El Abd vont tout donner pour chercher cinq points.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2891 vote(s) Aurillac Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax

Nevers - Montauban

Les Montalbanais n’ont rien à espérer de ce match, mais voudront rendre hommage à leur coéquipier, Kelly Meafua, décédé en fin de semaine dernière. Face à eux l'équipe de Nevers, très solide à domicile, souhaite conserver sa quatrième place au classement. Difficile donc d’imaginer une victoire de Montauban au Pré-Fleuri.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2648 vote(s) Nevers Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire de Nevers avec bonus offensif