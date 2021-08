Bayonne débute sa saison par un succès bonifié face à Agen

Cette première joute de la saison aura globalement tenu ses promesses, déjà en dehors du terrain avec une magnifique ambiance au Pays Basque, et surtout deux équipes investies. Si le rythme est logiquement retombé au retour des vestiaires, du fait de la fatigue, on notera des intentions de jeu. Et à ce jeu, c’est Bayonne qui a su tirer son épingle du jeu en se montrant beaucoup plus réaliste que son adversaire, et surtout bien plus entreprenant qu’Agen qui s’est longtemps reposer sur sa défense et son occupation peu prolifique.

Elle contraste forcément avec l’allant offensif des Bayonnais qui ont rapidement pris les devants grâce à Uzair Cassiem. À l’origine d’une action en captant un ballon en touche, c’est donc lui que l’on retrouve dans la finalité de cette première réalisation, pour une finition en force (13e). Le troisième ligne sud-africain qui a d’ailleurs été rapidement adopté par son nouveau public, sortant sous une ovation en seconde période pour l’ensemble de sa prestation. Souvent dans l’avancée, il a aussi délivré une passe décisive à Maxime Lafage sur le deuxième essai, lors d’une initiative sur le fermé voulue par Guillaume Rouet (28e).

Le SUA va devoir patienter avant de retrouver le goût de la victoire

À la pause c’est une équipe de Bayonne, qui peut s’appuyer à la fois sur son enthousiasme et sur des différences individuelles, qui mène la danse, en ajoutant un autre essai de Matt Luamanu, ramassant le ballon au sol dans la continuité d’un numéro de Joe Ravouvou (39e). Avec déjà une avance conséquente (27-9), la suite de la rencontre bascule alors dans la gestion pour des Bayonnais plus pragmatiques, préférant les points au pied plutôt que la folie. C’était sans compter une superbe transversale de Manuel Ordas, trouvant Rémy Baget dans l’en-but et sauvant la sortie balle d’un saut et d’une claquette permettant le quatrième essai, de la part d’Arthur Duhau (73e). Une manière de conforter le succès et le bonus.

Pour les Agenais en revanche, c’est une première défaite cette saison qui s’ajoute aux 26 autres en TOP 14 la saison dernière… S’il ne faut en aucun cas y voir un lien, c’est tout de même une série noire qui pèse inconsciemment sur un groupe renouvelé. Il y a eu de la volonté et des intentions pas récompensées, et l’on a par exemple vu un très actif Fotu Lokotui. Mais il aura fallu attendre la toute fin de match pour voir Harry Sloan franchir la ligne, lancé dans la continuité d’une pénaltouche (79e). Pour le SUA, il faudra vite relever la tête, dès la semaine prochaine avec la réception de Béziers à Armandie. Quant aux Bayonnais, ils peuvent se satisfaire du travail accompli et bien fait, sachant qu’ils auront désormais rendez-vous avec Aurillac lors de la prochaine journée de championnat.