Les deux équipes ont offert un festival d'essais au public de Sauclières. En début de match, l'expérimenté Jean-Charles Orioli a signé un doublé, avant que les Biterrois ne répondent par l'intermédiaire de Lemardelet. La suite fut un véritable chassé-croisé entre Héraultais et Isérois. Et si Grenoble conserva la mène jusqu'en toute fin de rencontre, grâce notamment à un essai de Bautista Ezcurra, une réalisation de Victor Dreuille permit à l'ASBH d'arracher le match nul et de ne pas chuter sur ses terres, avant même la saison régulière de Pro D2 commencée.

À BÉZIERS - Vendredi 20 heures - Béziers Grenoble 31-31 (1er tiers-temps, 3-14 ; 2e tiers-temps, 24-26)

Arbitre : M. Descottes - Auvergne-Rhône-Alpes. 1481 spectateurs.

BÉZIERS : 4E Lemardelet (33e), Duchaux (47e) Courtaud (53e), Barnad (85e) ; 3T Uruty (33e, 47e, 53e), Dreuille (85e), 1 P Latorre (30e).

Carton jaune : Goillot (36e, en-avant volontaire).

GRENOBLE : 5E Orioli (3e,10e), Dupont (38e), Qadiri (43e), B. Ezcurra (73e) ; 2T Fortunel (3e,10e), R.Trouilloud (38e),

BÉZIERS : Malié ; Alquier, Espeut (cap.), Sola, Plazy ; (o) Latorre, (m) Goillot ; Benoy, Hoarau, Gunther ; Gayraud, Beltran ; Arroyo, Estériola, Akhaladze.

Sont entrés en jeu : Lalevée, Saldadze, Barnad, Barrère, Short, Uruty, Massot, Hagan, Lemardelet, Poi, Recor, Reau, Duchaux, Fernandes, Zabala, Bitz, Van Bost, Selma, Koen, Valentine, Dreuille, Tofa, Courtaud, Lorre.

GRENOBLE : Farnoux ; Prin, R.Trouilloud, Hepetema, Hulleu ; (o) Fortunel, (m) Escande ; Blanc-Mappaz (cap.), Berruyer, Martel ; Muarua, Madeira ; Nixon, Orioli, Églaine.

Sont entrés en jeu : Goginava, Rossi, Taufa, Lainault, Vigne, Ancely, Gray, Schoeman, F.Ezcurra, Qadiri, B.Ezcurra, Fusier, Dupont, H.Trouilloud, Zhvania, Gimenez, Aptsiauri, Guillaumond, Boissier, Clément, Escoffier, Sposito.