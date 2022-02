Agen respire toujours plus et enfonce Grenoble

Voilà un point de bonus offensif qui aura surement son importance, et qui a été décroché dans la toute fin de ce match entre Agen et Grenoble, au bénéfice des Agenais qui ont vu Tevita Railevu traverser tout le terrain sur un ballon de relance, et Bautista Ezcurra manquer une passe pour permettre à Vincent Farré de surgir et d’aplatir (73e). Une action qui reflète parfaitement ce duel, et qui démontre la capacité du SUA à finir les coups et à se montrer réaliste, tout ce que le FCG n’a pas réussi à faire. Et qui le paie cher. Car les Grenoblois ont eu les opportunités, sauf qu’ils ne sont pas parvenus à concrétiser, surtout après la pause.

Les Isérois ont été indisciplinés, à l’image des cartons jaunes contre Tanginoa Halaifonua (18e) et Lucas Dupont (38e), et ils ont été dominés en mêlée. Ce qui contraste d’ailleurs avec les cinq ballons perdus en touche par les Lot-et-Garonnais, et dont ils n’ont pas su profiter. Corentin Glénat a donc passé seulement trois pénalités (6e, 11e et 53e). Trop peu pour espérer. Et un revers qui est au final lourd, sachant qu’il expose aux résultats de ce vendredi qui pourraient faire basculer dans la zone de relégation. À l’inverse, Agen s’en éloigne et confirme une meilleure dynamique, avec un quatrième succès sur les six derniers matchs.

Le premier Graou n’est pas solo

Agen a clairement construit ce succès avec maitrise, sous la pluie, en parvenant à d’abord imposer son tempo et son intensité. Avant d’avoir cette capacité à bien défendre quand Grenoble a cherché à mettre davantage de vitesse et de rythme au retour des vestiaires. Surtout, le SUA a vite trouvé la faille, et ce par l’intermédiaire de son demi de mêlée Paul Graou, d’une feinte de passe en sortie de ruck pour s’engouffrer dans un espace (21e). Kolinio Ramoka est ensuite parvenu à doubler la mise pour faire le break, là aussi en exploitant un trou dans la défense après plusieurs temps de jeu de ses avants (26e).

Les Lot-et-Garonnais ont donc capitalisé sur leur bon état de forme, sur une confiance retrouvée, et préparent de la meilleure des manières leur prochain rendez-vous à Bourg-en-Bresse qui sera tout aussi important dans ce bas de tableau. Chose que ne peuvent pas dire les Isérois, qui vont voir débarquer Aurillac au Stade des Alpes. Mais leur incapacité à trouver les solutions, tout comme la perte d’Eric Escande juste avant la pause n’ont pas aidé, et l’on a senti un jeu manquant de liant, manquant de fluidité. Les trop nombreux ballons tombés laissent aussi entrevoir un manque de confiance évident, et c’est problématique.