Agen irrésistible, Mont-de-Marsan se reprend... Les pronos de Pro D2

Soyaux-Angoulême - Agen

Soyaux Angoulême fait un début de saison en demi-teinte. Les promus montrent un vrai caractère et accumulent trois victoires précieuses comptablement mais profitent également des mauvaises performances des clubs comme Carcassonne, Montauban ou même Massy. Le tout est que les Violets se retrouvent à la 13e place au classement et ne sont pas relégables, car il ne faut pas l'oublier, le véritable objectif est bien là : le maintien. De son côté Agen semble avoir chassé les vieux démons pour de bon. En tout cas cette équipe-là a tout pour faire une grande saison avec cinq victoires consécutives. Alors pour la forme du moment, Agen semble avoir de grande chance de l'emporter sur la pelouse de Chanzy.

Notre pronostic : victoire de Agen, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême

Carcassonne - Grenoble

En flirtant avec la zone rouge depuis le début de la saison, Carcassonne joue dangereusement avec le feu et doit de se reprendre à domicile après la défaite face à Oyonnax. Les hommes de Christian Labit devront donc livrer une performance beaucoup plus disciplinée qu'à leur habitude pour rivaliser avec une équipe de Grenoble très en forme qui ne souhaite pas perdre de vue le top 6. Cette rencontre pourrait donc permettre aux Audois de sortir la tête de l'eau et c'est donc pour cette raison que l'on imagine une victoire dans leur antre.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Nevers - Vannes

Cette équipe de Nevers reste assez imprévisible car il faut bien avouer que les hommes de Xavier Péméja donnent du fil à retordre à tout le monde sans pour autant sortir du lot en se retrouvant actuellement dans le ventre mou du championnat alors que Vannes en revanche fait un début de saison intéressant. Et pour rester dans le tant convoité top 6, les Vannetais auront à cœur de ramener une victoire de Nevers. Alors on mise sur une victoire d'une courte tête des Bretons qui pourraient faire tomber les locaux dans leur antre pour la première fois de la saison.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Nevers

Béziers - Provence Rugby

La récente victoire face à Montauban a très certainement fait un bien fou aux hommes de Mauricio Reggiardo mais voilà un déplacement loin d'être évident qui se présente. Avec deux défaites consécutives, il ne fait aucun doute que les Biterrois seront remontés à bloc ce week-end. En tout cas une victoire contre Provence Rugby pourrait permettre à l'ASBH de remonter au classement et le club en a grandement besoin, actuellement 12e au classement.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Montauban - Massy

C'est une réception à haut risque pour Montauban. Après le départ de David Gérard, voilà un premier test pour cette USM qui reçoit un promu qui ne devra pas être négligé, non loin de là, au vu de sa dernière performance face à Mont-de-Marsan. Dans un match forcément compliqué, on voit tout de même l'expérience et l'envie de se racheter des Montalbanais l'emporter. En ce sens, on imagine donc les Sapiacains s'imposer pour stopper la série de quatre défaites.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Mont-de-Marsan - Colomiers

Les Montois ne sont pas au mieux actuellement, c’est le moins que l’on puisse dire. Les Landais sont sur un série de trois revers consécutifs au moment de recevoir des Columérins en confiance après leur victoire bonifiée face à Soyaux-Angoulême la semaine passée. Dans son antre, Mont-de-Marsan n’a tout simplement pas le droit à l’erreur et serait bien inspiré d’accrocher les quatre points pour se rapprocher du top 6. En face, l’USC pourrait s’emparer de la deuxième place en cas de victoire.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Oyonnax - Rouen

Les Oyonnaxiens pour la passe de six ? Actuellement irrésistibles, les Aindinois restent sur cinq matchs sans défaite, avec quatre victoires et un nul sur le terrain de Provence Rugby. Toujours invaincus sur leur pelouse cette saison, les protégés de Joe El-Abd comptent sur la réception de Rouen pour poursuivre leur belle série et conserver leur première place. Ils vont croiser le fer avec des Rouennais décomplexés, une semaine après leur victoire étriquée face à Biarritz. Oyonnax part avec plusieurs longueurs d’avance sur cette rencontre.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax avec le bonus offensif

Biarritz - Aurillac

Les Biarrots ont besoin de points. La semaine dernière, les Basques n’ont pas réussi à tenir la distance à Rouen en craquant dans les dernières secondes. Un revers qui a éjecté le BO du top 6. Ces six premières places tant convoitées que les Aurillacois pourraient intégrer en cas d’énorme performance ce vendredi soir. Bien installés dans le ventre mou du championnat, Aurillac se verrait bien gâcher la fête à Aguiléra et s’immiscer au cœur de gratin de la Pro D2. Néanmoins, nous voyons Biarritz s’imposer face à des Cantaliens loin d’être sous pression.

Notre pronostic : victoire de Biarritz