Ce jeudi soir, la 5e journée de Pro D2 débutait avec ce Mont-de-Marsan – Grenoble. Au stade Guy Boniface, ce sont les Landais qui l’ont emporté 26-24, ne laissant aux hommes de Glas que le bonus défensif alors qu'ils auraient pu l'emporter.

La première mi-temps a été un résumé des plus simples. Mont-de-Marsan a quasiment eu la totalité de la possession mais sans trouver aucune solution offensive, avec beaucoup d’en-avants et de ballons perdus en touche. Grenoble a certes fait preuve d’indiscipine mais le FCG a été hyper réaliste, marquant à chaque incartade dans le camp adverse ! Le 14-3 à la pause avec le premier essai d’Hulleu (40e) pour fêter son premier match avec les pros a ainsi été logique.

Incroyable come-back landais

Dès la reprise des débats, les hommes de Darricarrère et Auradou ont bien essayé de porter autant les munitions sans moins les tomber. Par deux fois, Loustalot a aussi sanctionner des fautes adverses de pénalités pour faire revenir les siens au score, petit à petit. Mais le manque de solutions pour les coéquipiers de Talès qui ont tombé toujours autant de ballon n’a pas permis de trouver les intervalles vitaux pour un come-back.



Et puis… En deux minutes, par Lestremau (72e) puis Vakaya (74e), les Montois ont enfin réussi à trouver des espaces et ainsi passer la ligne d’essai pour revenir dans le match de manière inespérée. Toutefois, Pourteau aura eu la balle de match. Cette pénalité en moyenne position sur la droite a complètement été manquée, n’offrant que le bonus défensif aux Isérois qui n’aurant pas su gagner ce match à leur porté.



Alors que les Jaune et Noir auront un prochain déplacement pas très lointain mais assez périlleux à Biarritz, ils se rassurent quelque peu avec ce 2e succès en cinq rencontres. Grenoble aura l’occasion de reprendre sa marche en avant en recevant ROVAL.